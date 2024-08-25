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Элементы бохо-стиля в одежде: как создать модный и индивидуальный образ?

Что такое стиль бохо в одежде: основные черты и особенности
2:09
Моя семья » Красота и стиль

Стиль бохо, сокращение от "бохо-шик", представляет собой уникальное направление в моде, которое объединяет в себе элементы богемного и хиппи-стиля. Он зародился в 1960-70-е годы и до сих пор остается популярным благодаря своей свободе и самовыражению. Этот стиль идеально подходит для тех, кто ценит комфорт, оригинальность и индивидуальность в одежде. Давайте рассмотрим основные признаки бохо-стиля и его особенности.

Что такое стиль бохо в одежде: основные черты и особенности
Фото: unsplash.com by Jesse Uli, CC0

Основные черты бохо-стиля

Бохо-стиль отличается сочетанием различных тканей, текстур и узоров. Вещи в этом стиле часто выполнены из натуральных материалов, таких как лён, хлопок и шерсть. Важную роль играют яркие и насыщенные цвета, а также этнические принты и узоры, такие как пейсли, цветочные мотивы, геометрические фигуры и народные орнаменты. Многослойность — еще одна характерная черта бохо. Комбинирование платьев, накидок, свитеров и шарфов создает многослойность, добавляя образу объема и динамики.

Аксессуары и детали

Аксессуары играют ключевую роль в создании бохо-образа. Большие украшения, такие как массивные ожерелья, браслеты, серьги и кольца, добавляют яркости и выразительности. Часто используются натуральные камни, перья, бусины и кожа. Шляпы, сумки с бахромой, платки и пояса дополняют образ, придавая ему завершенность и оригинальность.

Комфорт и свобода

Одежда в стиле бохо не ограничивает движений и подчеркивает естественную красоту. Свободные силуэты, мягкие ткани и удобная обувь, такая как сандалии или ботинки, делают этот стиль идеальным выбором для повседневной жизни.

Бохо-стиль позволяет экспериментировать и создавать неповторимые образы, отражающие индивидуальность и внутреннюю свободу.

Уточнения

Боге́ма — особый образ жизни, характерный для определённой части художественной интеллигенции.

Бохо-шик (англ от Boho, сокращение от bohemian "богема") — стиль в одежде, сочетающий в себе различные элементы стилей хиппи, винтаж, цыганские и другие этнические мотивы.

Хи́ппи — философия и субкультура, изначально возникшая в 1960-х годах в США.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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