Шесть продуктов для сияющей кожи

Почему тёмный шоколад защищает кожу от ультрафиолетовых лучей

1:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Правильное питание может значительно улучшить состояние кожи. Косметологи рекомендуют включить в рацион шесть продуктов, которые помогают бороться с воспалениями и улучшают цвет лица.

Фото: commons.wikimedia.org by Саймон А. Югстер, CC BY-SA 3.0

Оливки и оливковое масло оказывают благоприятное воздействие на кишечник, что положительно сказывается на коже. Жирная рыба, например, лосось и скумбрия, богата омега-3 кислотами, которые помогают контролировать гормоны стресса, способствующие выработке кожного сала.

Орехи и семена поддерживают барьер влажности кожи, предотвращая сухость. Свежие фрукты и овощи, особенно такие как гуава и киви, увлажняют кожу и снижают воспаления.

Тёмный шоколад благодаря антиоксидантам защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолета. Зелёный чай контролирует выделение кожного сала и восстанавливает клетки кожи, что полезно для сухой и возрастной кожи.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных. == Литература == Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А., Котовский Е.Ф. и др. Глава 19. Кожа и её производные // Гистология, цитология и эмбриология / Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. — М.: Медицина, 2002. — С. 637—656. — 744 с. — ISBN 5-225-04523-5. Быков В.Л. Глава 14. Нервная ткань // Цитология и общая гистология. — СПб.: Сотис, 2000. — С. 453—486. — 520 с. — 2000 экз. — ISBN 5-85503-080-6. Быков В.Л. Глава 4. Кожа и её производные // Частная гистология человека. — СПб.: Сотис, 2001. — С. 56—70. — 304 с. — 3000 экз. — ISBN 5-85503-116-0.

Жиры́ также триглицери́ды, триацилглицериды — органические вещества, продукты этерификации карбоновых кислот и трёхатомного спирта глицерина. == Литература == Триглицериды : [арх. 15 июня 2024] // Телевизионная башня — Улан-Батор [Электронный ресурс]. — 2016. — С. 389. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 32). — ISBN 978-5-85270-369-9. Жиры : [арх. 6 декабря 2022] // Железное дерево — Излучение [Электронный ресурс]. — 2008. — С. 98—99. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 10). — ISBN 978-5-85270-341-5. Евстигнеева Р. П. Химия липидов. / Р. П. Евстигнеева, Е. Н. Звонкова, Г. А. Серебренникова, В. И. Швец. — М.: Химия, 1983. — 296 с., ил.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.