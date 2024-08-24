Маникюр как из салона: что делать, чтобы он держался дольше

Как запечатывание края ногтя помогает сохранить маникюр дольше

1:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Для того чтобы маникюр выглядел эстетично и держался долго, важно соблюдать несколько простых, но эффективных рекомендаций. В первую очередь стоит уделить внимание подготовке ногтей и кожи рук: распаривание в ванночке с добавлением масел или соли смягчает кутикулу и делает кожу рук гладкой.

Фото: freepik.com by user15285612, PDM

После этого рекомендуется аккуратно отодвинуть кутикулу с использованием масла, что не только продлит стойкость лака, но и убережет от ранок. Обезжиривание ногтевой пластины также необходимо для улучшения сцепления лака с поверхностью. Один из важных этапов — использование полирующего бафа, который делает ногти гладкими и продлевает срок носки покрытия.

Наносить лак нужно в несколько слоев, при этом между ними необходимо дать каждому слою хорошо высохнуть. Важный профессиональный лайфхак — запечатывание края ногтя, что позволяет лаку дольше оставаться на ногтях.

Заключительный штрих — нанесение закрепляющего средства, которое можно обновлять каждые несколько дней. Не стоит забывать про защиту ногтей от солнечных лучей с помощью солнцезащитного крема и использование перчаток при работе с бытовой химией, чтобы избежать повреждений покрытия.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки). Маникюр выполняется как в салонах красоты или косметологических кабинетах квалифицированными специалистами, так и в домашних условиях. Маникюр часто совмещается с педикюром, уходом за кожей лица, косметическими и/ или парикмахерскими процедурами (стрижка, окрашивание волос и прочие виды ухода за волосами). == Литература == Медведенко Н. Ю., Простакова Т. М. Косметика. Маникюр. Педикюр. (Учебный курс). — «Феникс», 2004. — 328 с. — ISBN 5-222-00770-7 Маникюр и педикюр. Практические советы // составитель Рассветова Е. С. — «АСТ», 2006. — 64 с. — 5-17-035593-9 Бойко Е. А. Искусство маникюра. Наглядно и просто — «АСТ», 2012—128 с. — ISBN 978-5-370-53304-3

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов. Ногти являются производными эпидермиса. Ногти на руках и ногах состоят из прочного защитного белка, называемого альфа-кератином, который представляет собой полимер. Альфа-кератин содержится в копытах, когтях и рогах позвоночных. == Литература == Книпович Н. М. Ногти, когти и копыта // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. Дёмин Р. Н. Древнекитайская философия на ноготках (рисунки на ногтях как средство Мнемозины) // Философия — Детям. Интеллект и творчество: Материалы Пятой Международной научно-практической конференции .6-8 ноября 2012 г. М., 2012. — С.12-14.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.