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5 полезных для кожи эфирных масел от морщин на лице

Какие эфирные масла помогут от морщин на лице
1:41
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Эфирное масло ладана

Это масло способствует росту новых клеток кожи, помогает коже поддерживать ее эластичность и упругость. Оно помогает уменьшить пигментные пятна, вызванные старением кожи.

Какие эфирные масла помогут от морщин на лице
Фото: PxHere by Mareefe, PDM

Если вы регулярно используете масло ладана в рамках антивозрастного ухода за кожей, оно укрепит кожу лица и рук. Помимо омоложения, это эфирное масло также помогает облегчить симптомы экземы и других кожных заболеваний.

Эфирное масло лаванды

Это одно из лучших универсальных масел с бесчисленными преимуществами, начиная от ухода за кожей и заканчивая уходом за волосами. Эфирное масло лаванды оздоравливает кожу и уменьшает старение и морщины на лице. Это волшебное масло, которое помогает успокоить тусклую и уставшую кожу.

Эфирное масло граната

Эфирное масло граната обладает антиоксидантными свойствами, которые задерживают основные признаки старения. Оно значительно помогает в уменьшении морщин на лице и вокруг глаз.

Эфирное масло лимона

Эфирное масло лимона содержит большое количество витамина С, который разрушает свободные радикалы, уменьшая появление мелких морщин, сухости кожи. Масло лимона лучше всего подходит для осветления рубцов и темных пятен на коже из-за старения.

Эфирное масло герани

Эфирное масло герани известно благодаря своим антибактериальным свойствам и восхитительному аромату. Это масло разглаживает и укрепляет кожу и оказывает лечебное действие на морщины.

Уточнения

Эфи́рные масла — маслянистые, нерастворимые в воде жидкости, содержащие летучие биохимические соединения растений с характерным сильным запахом и вкусом.

Старение человека — биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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