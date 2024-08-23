Как силиконы вредят вашей коже и почему стоит отказаться от них

Как силиконы в косметике влияют на состояние кожи

1:22 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Силиконы в косметике стали предметом споров среди дерматологов и пользователей. Силиконы — это синтетические полимеры, которые обычно добавляют в косметику для создания защитного барьера на коже, предотвращающего потерю влаги.

Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, CC BY 3.0

Однако эта их функция имеет обратную сторону: барьер может задерживать себум и забивать поры, что вызывает проблемы с кожей. Постоянное использование силиконов приводит к их накоплению на поверхности кожи, что затрудняет очищение и может потребовать использования агрессивных средств, ухудшающих состояние кожи.

В итоге дерматологи часто советуют избегать средств с силиконами, особенно людям с чувствительной и склонной к акне кожей. Силиконы также могут блокировать впитывание других полезных ингредиентов, снижая эффективность ухода, а также препятствовать естественному процессу потоотделения, что может привести к появлению пятен и акне.

В дополнение к этому, они не оказывают питательного или увлажняющего эффекта на кожу, а со временем могут способствовать тусклости и обезвоженности кожи, что ускоряет процессы старения.

В результате, эксперты рекомендуют выбирать органические и натуральные средства, которые обеспечивают кожу необходимым увлажнением и питанием без вредных последствий.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных. == Литература == Быков В.Л. Глава 14. Нервная ткань // Цитология и общая гистология. — СПб.: Сотис, 2000. — С. 453—486. — 520 с. — 2000 экз. — ISBN 5-85503-080-6. Быков В.Л. Глава 4. Кожа и её производные // Частная гистология человека. — СПб.: Сотис, 2001. — С. 56—70. — 304 с. — 3000 экз. — ISBN 5-85503-116-0. Трубников В.Ф., Лихачёв В.А. Военно-полевая хирургия. — Харьков: Основа, 1990. — 704 с. — 25 000 экз. — ISBN 5-11-000754-3.

Акнé (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула. == Литература == Бакстон П. Дерматология. — М.: «Издательство БИНОМ», 2005. С. 69—73. ISBN 5-9518-0109-5 (рус.) ISBN 0-7279-1696-3 (англ.)

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