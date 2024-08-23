Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как визуально увеличить пространство маленькой квартиры
Опровергнута версия об инопланетном происхождении скелета из Чили
Chanel приобретает 25% акций MB&F
Стюардесса назвала самое грязное место в салоне самолёта
Как силиконы в косметике влияют на состояние кожи
Актер Киану Ривз подписал контракт с ХК "Виндзор Спитфайрз"
Учёные выявили угрозу исчезновения мировых популяций рыбы
Эксперт предложил ввести ученические права для улучшения культуры вождения
Не только летние цветы: 5 звёздных многолетников для сентябрьской клумбы

Экономичный уход за волосами: чем полезны сульфаты

Сульфаты в шампунях: эффективное очищение без вреда для волос
1:42
Моя семья » Красота и стиль

Сульфаты, часто встречающиеся в шампунях и кондиционерах, давно стали предметом споров в индустрии ухода за волосами. В основе этих споров лежит миф о вреде сульфатов, который привел к их негативному восприятию.

Сульфаты в шампунях: эффективное очищение без вреда для волос
Фото: flickr.com by geehairimages, CC BY 2.0

Однако сульфаты, такие как лаурилсульфат натрия (SLS) и лауретсульфат натрия (SLES), представляют собой поверхностно-активные вещества, которые эффективно очищают волосы, смешивая воду с маслами и удаляя грязь.

Существует распространённое заблуждение, что сульфаты разрушают натуральные масла волос, делая их сухими и ломкими. Однако современные формулы шампуней часто содержат кондиционирующие агенты, которые предотвращают пересушивание.

Для большинства людей шампуни с сульфатами безопасны и не лишают волосы естественных масел. Также бытует мнение, что сульфаты раздражают кожу головы и вредны для здоровья. Но раздражение обычно связано с неправильным использованием шампуня или индивидуальной чувствительностью, а научные исследования не подтверждают токсичности сульфатов.

Использование сульфатов экономически выгодно, так как они недорогие и делают качественные средства по уходу доступными для широкого круга людей. Регулируемые органами здравоохранения по всему миру, сульфаты безопасны при правильном применении.

Современные составы средств ухода включают компоненты, которые компенсируют возможный иссушающий эффект сульфатов, обеспечивая баланс между эффективным очищением и сохранением здоровья волос.

Уточнения

Сульфа́ты — соли серной кислоты H2SO4, а также (в органической химии) сложные эфиры серной кислоты —диалкилсульфаты R−O−SO2−O−R и алкилсульфаты Н−O−SO2−O−R. == Литература == Сульфаты неорганические // Химический энциклопедический словарь / гл. ред. И. Л. Кнунянц. — М.: Советская энциклопедия, 1983. — С. 551. — 792 с. — 100 000 экз.. Сульфаты органические // Химический энциклопедический словарь / гл. ред. И. Л. Кнунянц. — М.: Советская энциклопедия, 1983. — С. 551. — 792 с. — 100 000 экз.. Данилов В. П. Сульфаты неорганические // Химическая энциклопедия : в 5 т. / Гл. ред. Н. С. Зефиров. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1995. — Т. 4: Полимерные — Трипсин. — С. 456. — 639 с. — 40 000 экз. — ISBN 5-85270-039-8.

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. У животных густой волосяной покров называется шерстью. У ряда млекопитающих (имеющие толстую жировую прослойку китообразные и толстый эпидермис слоны, носороги) волосяной покров редуцирован. Основной компонент волос — кератин. == Литература == Герценштейн Г. М. Волос // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. Волосы / Толстой Н. И., Усачева В. В. ; Отдел этнолингвистики и фольклора // Славянские древности : Этнолингвистический словарь : в 5 т. / Институт славяноведения и балканистики РАН. — М. : Международные отношения, 1995. — Т. 1 : А–Г. — С. 405—407. — 584 с. Стасевич, К. Волосы боятся стресса : Стрессовый гормон подавляет активность стволовых волосяных клеток, так что на смену выпавшим волосам ничего нового не вырастает : [арх. 10 апреля 2021] // Наука и жизнь : журн. — 2021. — № 4 (2 апреля).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Осенняя обрезка губительна для этих цветов: о чём нужно знать садоводам

Обрезка растений осенью — важное и необходимое мероприятие для многих садоводов. Она помогает растениям подготовиться к зиме, формирует их будущий облик. Но не для всех цветов осенняя стрижка будет полезной.

Под страхом гибели: 4 вида цветов, которые нельзя трогать осенью ни в коем случае
Овощное рагу с красной фасолью: для этого блюда нужны самые простые продукты
Лёгкое овощное рагу: готовим вкуснейшее блюдо из одного кабачка, морковки и пары ложек фасоли
Засолка сала в домашних условиях: 6 безошибочных шагов к кулинарному успеху
Куриная печень, тушённая в сметане с лучком: безумно вкусно с пюре, макаронами или рисом
На Украине сосредоточие всех глобальных процессов, и США будут сражаться там до последнего Дмитрий Плотников Польша передала право умереть первой Германии. Молдавию даже не спросят Любовь Степушова Разведчик Рипер: США и Китай узнали "адские" планы Киева на 24 августа Олег Володин
Ключ к богатому урожаю яблок: фосфорная подкормка в августе
Это мешает добиться результатов: фитнес-тренер назвала 5 ошибок в домашних тренировках
Грибы лисички обладают антипаразитарными свойствами
Грибы лисички обладают антипаразитарными свойствами
Последние материалы
Как силиконы в косметике влияют на состояние кожи
Актер Киану Ривз подписал контракт с ХК "Виндзор Спитфайрз"
Учёные выявили угрозу исчезновения мировых популяций рыбы
Эксперт предложил ввести ученические права для улучшения культуры вождения
Не только летние цветы: 5 звёздных многолетников для сентябрьской клумбы
Как "Алиса" от "Яндекса" научилась подбирать интонации: синтез эмоций в действии
Колумбийцы возмущены матчем между их сборной по баскетболу и пермской «Пармой»
Пошаговый гид: как жарить щуку, чтобы получилось по-настоящему вкусно?
В Великобритании повысят цены на газ и электричество на 10%
Названы осенние направления, которые туристы часто упускают из виду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.