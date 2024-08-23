Экономичный уход за волосами: чем полезны сульфаты

Сульфаты в шампунях: эффективное очищение без вреда для волос

1:42 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сульфаты, часто встречающиеся в шампунях и кондиционерах, давно стали предметом споров в индустрии ухода за волосами. В основе этих споров лежит миф о вреде сульфатов, который привел к их негативному восприятию.

Фото: flickr.com by geehairimages, CC BY 2.0

Однако сульфаты, такие как лаурилсульфат натрия (SLS) и лауретсульфат натрия (SLES), представляют собой поверхностно-активные вещества, которые эффективно очищают волосы, смешивая воду с маслами и удаляя грязь.

Существует распространённое заблуждение, что сульфаты разрушают натуральные масла волос, делая их сухими и ломкими. Однако современные формулы шампуней часто содержат кондиционирующие агенты, которые предотвращают пересушивание.

Для большинства людей шампуни с сульфатами безопасны и не лишают волосы естественных масел. Также бытует мнение, что сульфаты раздражают кожу головы и вредны для здоровья. Но раздражение обычно связано с неправильным использованием шампуня или индивидуальной чувствительностью, а научные исследования не подтверждают токсичности сульфатов.

Использование сульфатов экономически выгодно, так как они недорогие и делают качественные средства по уходу доступными для широкого круга людей. Регулируемые органами здравоохранения по всему миру, сульфаты безопасны при правильном применении.

Современные составы средств ухода включают компоненты, которые компенсируют возможный иссушающий эффект сульфатов, обеспечивая баланс между эффективным очищением и сохранением здоровья волос.

Уточнения

Сульфа́ты — соли серной кислоты H2SO4, а также (в органической химии) сложные эфиры серной кислоты —диалкилсульфаты R−O−SO2−O−R и алкилсульфаты Н−O−SO2−O−R. == Литература == Сульфаты неорганические // Химический энциклопедический словарь / гл. ред. И. Л. Кнунянц. — М.: Советская энциклопедия, 1983. — С. 551. — 792 с. — 100 000 экз.. Сульфаты органические // Химический энциклопедический словарь / гл. ред. И. Л. Кнунянц. — М.: Советская энциклопедия, 1983. — С. 551. — 792 с. — 100 000 экз.. Данилов В. П. Сульфаты неорганические // Химическая энциклопедия : в 5 т. / Гл. ред. Н. С. Зефиров. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1995. — Т. 4: Полимерные — Трипсин. — С. 456. — 639 с. — 40 000 экз. — ISBN 5-85270-039-8.

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. У животных густой волосяной покров называется шерстью. У ряда млекопитающих (имеющие толстую жировую прослойку китообразные и толстый эпидермис слоны, носороги) волосяной покров редуцирован. Основной компонент волос — кератин. == Литература == Герценштейн Г. М. Волос // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. Волосы / Толстой Н. И., Усачева В. В. ; Отдел этнолингвистики и фольклора // Славянские древности : Этнолингвистический словарь : в 5 т. / Институт славяноведения и балканистики РАН. — М. : Международные отношения, 1995. — Т. 1 : А–Г. — С. 405—407. — 584 с. Стасевич, К. Волосы боятся стресса : Стрессовый гормон подавляет активность стволовых волосяных клеток, так что на смену выпавшим волосам ничего нового не вырастает : [арх. 10 апреля 2021] // Наука и жизнь : журн. — 2021. — № 4 (2 апреля).

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