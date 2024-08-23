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Почему естественная сушка — лучшее решение для повреждённых волос

В каких случаях сушка феном может быть полезнее естественной
1:32
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Естественная сушка волос может быть полезнее, чем использование фена, особенно для людей с повреждёнными или химически обработанными волосами. Этот метод сушки минимизирует воздействие тепла, что снижает риск повреждений.

В каких случаях сушка феном может быть полезнее естественной
Фото: openverse.org by wuestenigel, CC BY 2.0

Однако есть и недостатки: волосы могут дольше сохнуть, особенно если они густые или пористые, и в этом состоянии они более хрупкие, что повышает риск ломкости. Кроме того, естественная сушка иногда приводит к неравномерному высыханию и повышенной пушистости.

С другой стороны, сушка феном предоставляет больше возможностей для создания укладок и придает волосам блеск и гладкость. Однако, если не использовать термозащиту или применять фен неправильно, волосы могут повредиться. Ключевыми преимуществами сушки феном являются контроль над результатом и скорость, что важно в случае нехватки времени.

Эксперты советуют выбирать способ, исходя из типа волос, их состояния и потребностей в уходе. Например, люди с химически поврежденными волосами должны избегать агрессивного воздействия тепла, отдавая предпочтение естественной сушке с использованием увлажняющих продуктов.

Для тех, кто предпочитает сушку феном, важно не забывать о защите волос с помощью специализированных средств и выбирать низкую температуру, особенно если волосы уже подвергались частым окрашиваниям или химическим процедурам.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы. Она может состоять из естественных и/или искусственных волос с шиньонами и прядями различных цветов. == Литература == Андреева Р. П. Причёска // Энциклопедия моды. — СПб.: Литера, 1997. — С. 298. — ISBN 5-86617-030-2.

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. У животных густой волосяной покров называется шерстью. У ряда млекопитающих (имеющие толстую жировую прослойку китообразные и толстый эпидермис слоны, носороги) волосяной покров редуцирован. Основной компонент волос — кератин. == Литература == Дзержинский, Ф. Я. Зоология позвоночных / Ф. Я. Дзержинский, Б. Д. Васильев, В. В. Малахов. — 2-е изд. — М. : Издат. центр «Академия», 2014. — 464 с. — ISBN 978-5-4468-0459-7. Жизнь животных : Энциклопедия : в 6 т. / Под общ. ред. Л. А. Зенкевича. — М. : Просвещение, 1971. — Т. 6 : Млекопитающие. — 628 с. Волосяное сырьё // Ветеринарный энциклопедический словарь — М.: Советская энциклопедия, 1981. — 640 с. Волосы / Толстой Н. И., Усачева В. В. ; Отдел этнолингвистики и фольклора // Славянские древности : Этнолингвистический словарь : в 5 т. / Институт славяноведения и балканистики РАН. — М. : Международные отношения, 1995. — Т. 1 : А–Г. — С. 405—407. — 584 с.

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Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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