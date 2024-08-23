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Секреты по уходу за бровями от бровиста Лещинской

Как добиться идеальных бровей: советы от профессионала
1:30
Моя семья » Красота и стиль

Ухоженные и красивые брови могут придать вашему лицу особый шарм и выразительность. Правильная форма бровей способна подчеркнуть и улучшить черты лица, создавая гармоничный образ. Бровист-визажист Анастасия Лещинская дала несколько советов, как добиться идеальных бровей.

Как добиться идеальных бровей: советы от профессионала
Фото: Freepik is licensed under Free license

В первую очередь, она настоятельно советует забыть про использование пинцета в домашних условиях. Дома часто не хватает света, и это может привести к небрежной коррекции. Кроме того, сложно оценить весь образ и сделать ровные симметричные брови, из-за чего часто возникают проплешины. Анастасия рекомендует отращивать брови и доверять их коррекцию профессионалам.

Использование масла усьмы на ночь может существенно улучшить состояние бровей. Это масло укрепляет и уплотняет волоски, ускоряет их рост, насыщает цвет и оказывает бактерицидное действие. Особенно полезно оно для восстановления бровей после татуажа или выщипывания, а также для предотвращения выпадения волосков.

Между процедурами коррекции полезно подкрашивать брови карандашом или тенями. Анастасия предпочитает использовать карандаш и маркер, с помощью которых можно создать имитацию волосков и добиться эффекта натуральных густых бровей. Важно также выбирать безопасные красители для окрашивания бровей, чтобы не навредить их структуре.

Уточнения

Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом, corrugator supercilii.[уточнить] Оттеняет глаз от падающего сверху света и защищает от стекания пота и других жидкостей.

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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