Эффективная маска для сухих и тусклых волос: возьмите всего 3 ингредиента

Маска для волос с авокадо, оливковым маслом и яйцом

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Природные увлажняющие свойства авокадо помогут питать ваши сухие, поврежденные волосы. Кроме того, оливковое масло может обеспечить ваши волосы незаменимыми жирными кислотами и белками, которые укрепят их, в то время как яйца придадут волосам объем и блеск.

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Ингредиенты для маски

1 спелый авокадо;

1/4 стакана (60 мл) оливкового масла;

1 яичный желток.

Приготовление маски

Разомните авокадо и смешайте его с оливковым маслом и яичным желтком. Тщательно нанесите смесь на чистые влажные волосы, оставьте примерно на 20 минут и смойте теплой водой. Вы можете использовать маску два раза в неделю.

Уточнения

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода. Его родиной считается нагорье, лежащее по обе стороны мексиканско-гватемальской границы. Важная плодовая культура. Плоды растения также называются «авокадо»: их мякоть питательна, богата витаминами и важными минеральными веществами. Помимо плодов используют древесину: она идёт на изготовление мебели, применяется как строительный материал. Ранее в русском языке для обозначения этого растения использовались названия «аллигаторова груша» и «агакат». == Описание == Авокадо — быстрорастущее дерево, достигающее в высоту 20 м. Ствол обычно прямой, сильно ветвится. Листья эллиптические, в длину достигают 35 см, опадают круглый год. Цветки невзрачные, мелкие, зеленоватые, обоеполые, находятся в пазухах листьев. Плод — односемянная ягода грушевидной, эллипсоидальной или шаровидной формы. Длина зрелого плода — от 5 до 20 см, вес — от 50 г до 1,8 кг. Кожица плода жёсткая, у незрелых плодов — тёмно-зелёная, через некоторое время после созревания чернеет. Мякоть зрелого плода имеет зелёный или жёлто-зелёный цвет, маслянистая, содержит много жира. В центре плода находится настолько крупное семя, что его не может проглотить ни одно дикое животное, ныне живущее в Центральной Америке. По-видимому, семя такого размера сформировалось в расчёте на распространение крупными травоядными животными, ныне уже не существующими (эволюционный анахронизм). == Культивирование == === История культивирования === Согласно археологическим данным, авокадо культивировали уже в третьем тысячелетии до нашей эры. Ацтеки называли его ауакатль (аст. Āhuacatl, «лесное масло»). В 1553 году авокадо (в форме «агуакате») впервые упоминалось в литературе — в книге «Хроника Перу» Педро Сьесы де Леона. === Применение у ацтеков === В своём фундаментальном произведении «Общая история дел Новой Испании» (1576 г.) Бернардино де Саагун, опираясь на сведения ацтеков о лечебных свойствах растений, привёл различные сведения об авокадо, в частности, о том, что перемолотая косточка в составе различных смесей (например, с сажей) полезна от перхоти, чесотки, а плод авокадо не следует давать кормящим женщинам («те, кто даёт молоко, не должны есть плоды авокадо, поскольку они причиняют понос у тех, кто вскармливает младенцев»). === Промышленное культивирование === Лидером в производстве и экспорте авокадо является Мексика. Авокадо выращивают во многих тропических и субтропических районах (США, Бразилия, Африка, Израиль). Урожай: 150—200 кг плодов с дерева. Существует свыше 400 сортов авокадо. В Европе авокадо можно купить в течение всего года. == Состав == Мякоть плодов авокадо содержит жирное масло (до 40 % в зависимости от сезона, места расположения, климата и т. д.), кампестерол, большое количество бета-ситостерола (в среднем 76,4 мг/100 г), жирные кислоты (приблизительно 60 % мононенасыщенных, 20 % насыщенных и 20 % ненасыщенных), высокое количество глутатиона (27,7 мг/100 г), приблизительно 2 % белка; 6-9 % углеводов и сахара (глюкоза, фруктоза, манногептулоза, талогептулоза и аллогептулоза), карнитин, уникальные антиоксиданты персенон A и B, магний, калий, витамин К, витамин Е, фолиевая кислота, рибофлавин, ниацин, тиамин, пантотеновая кислота, биотин (в более высоких количествах, чем любой из наиболее часто употребляемых сырых фруктов в США). Масло авокадо, полученное из мякоти, состоит в основном из глицеридов олеиновой кислоты, а также пальмитиновой и линолевой кислот. Содержание витамина D в нём выше, чем в сливочном масле и куриных яйцах. Состав плода меняется в зависимости от сорта, условий окружающей среды (почва, климат) и техники выращивания (удобрения, защита растений). Средние значения на 100 г съедобной части: == Использование в кулинарии == Плоды авокадо нередко поступают в продажу плотными и твёрдыми. Мякоть недозрелых плодов довольно плотная, по консистенции и вкусу похожа на недозрелую грушу или тыкву. Мякоть зрелых плодов имеет нежную консистенцию, по вкусу отдалённо напоминает смесь сливочного масла с пюре из зелени; иногда ощущается ореховый привкус, напоминающий кедровые орешки. По вкусу довольно маслянист из-за большого количества жира; мякоть зрелого авокадо используют в кулинарии в холодных блюдах: салатах (например, в сочетании с красной рыбой), холодных закусках, бутербродах. Обычно добавляют сок лимона или лайма — во избежание окисления, портящего внешний вид и вкус авокадо. Одно из самых популярных блюд из авокадо — мексиканская закуска гуакамоле, состоящая главным образом из пюрированой мякоти авокадо с добавлением соли, лаймового сока, иногда приправ и овощей. В Мексике также популярен суп из авокадо, который может подаваться как в холодном, так в горячем виде. Авокадо используется в вегетарианской кухне в качестве начинки для вегетарианских суши, а также как замена мяса и яиц в некоторых холодных блюдах. В Бразилии используют для приготовления сладких кремов и питательного молочного коктейля. == Использование в медицине == Рандомизированные исследования диеты с высоким содержанием мононенасыщенных жирных кислот авокадо показывают снижение общего уровня холестерина (на 8,2 %), ЛПНП и аполипопротеина. В исследованиях на крысах было обнаружено, что авокадо обладает защитными свойствами в отношении слизистой желудка и печени. Изучают точный механизм этих свойств, а также потенциальное применение для человека. Исследование у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа продемонстрировало улучшение липидного профиля и поддержки уровня глюкозы в крови. Сложные углеводы в рационе были частично заменены мононенасыщенными жирными кислотами, причём авокадо являлся одним из основных источников. Два отдельных рандомизированных исследования показали, что сочетание авокадо и соевых бобов может быть использовано как нестероидное противовоспалительное средство у пациентов с симптоматическим остеоартритом колена или бедра Эффективность была выше у пациентов с остеоартритом бедра. Исследования этой смеси in vitro и in vivo при изучении разрушения хряща показали, что смесь авокадо и сои вызывает уменьшение спонтанной продукции медиаторов воспаления (например, простагландин E2) из хондроцитов. Это сочетание авокадо и сои (1 часть авокадо и 2 части сои) следует рассматривать как симптоматический препарат замедленного действия со стойким эффектом. == Авокадо как комнатное растение == Для прорастания косточку авокадо втыкают в землю широкой нижней стороной на глубину не более 2-3 см (предварительно с косточки советуют удалить оболочку). Можно проращивать косточку авокадо и «открытым» способом. Для этого в извлечённой из плода косточке (при этом способе прорастания оболочку не удаляют) по окружности на уровне середины аккуратно прокалывают в оболочке семени три маленькие дырочки (под углом 120 градусов), в которые вставляют три спички (или зубочистки). Эти спички служат опорами, за которые плод подвешивают в стакан с водой; уровень воды нужно постоянно поддерживать точно под косточкой. Вскоре появятся корни, и, когда их будет достаточно, косточку можно посадить в горшок. Можно также положить косточку во влажную вату и постоянно смачивать её. Когда косточка разделится на две части — можно сажать в горшок. Через одну-две недели появится росток. === Агротехника === Растения требуют солнечного места расположения, защиты от сильных ветров. Почва для выращивания авокадо должна быть плодородной, очень хорошо дренированной. Во время плодоношения требуется обилие влаги. Авокадо не переносит ни морозов, ни засухи. В комнатных условиях авокадо круглый год содержат в светлом месте (летом — в тёплом, зимой — в прохладном), поливают умеренно. Хотя растения способны к самоопылению, хороший урожай возможен только при перекрёстном опылении. В Южной Америке главными опылителями авокадо служат безжальные пчёлы, хотя цветы посещаются также множеством других насекомых. Авокадо нередко выглядят неопрятно из-за того, что постоянно теряют листья. Распространённая ошибка любителей — это чрезмерно низкий горшок (корень авокадо имеет огромную длину, из-за чего рекомендуется не обычный оконный горшок, а высокий напольный, достигающий высоты подоконника). Размножается семенами, черенками или прививкой. == Токсичность и аллергия == Листья, кожура плода и косточка авокадо содержат фунгицидный токсин персин, опасный как для животных, так и для человека. Персин — маслорастворимое соединение, структурно сходное с жирной кислотой. У людей персин способен вызвать индивидуальную аллергическую реакцию и ухудшение работы пищеварительной системы, а для птиц, кроликов, лошадей, крупного рогатого скота, коз (особенно в случае поедания ими косточки или кожуры плода) он зачастую смертелен (приводит к скоплению жидкости в организме, к отёкам, действуя угнетающе на сердечную активность и дыхание). У некоторых людей возникают аллергические реакции на авокадо. Существует две основные формы аллергии: первая форма как у людей с аллергией на пыльцу деревьев появляются местные симптомы во рту и горле вскоре после употребления авокадо; второй, известный как синдром латекс-фрукт, связан с аллергией на латекс, а его симптомы включают крапивницу, боль в животе и рвоту, а иногда такие приступы аллергии могут быть опасными для жизни. == См. также == Масло авокадо == Примечания == == Литература == Агакат // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890. — Т. I. Авокадо // А — Ангоб. — М. : Советская энциклопедия, 1969. — (Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров ; 1969—1978, т. 1). Бернардино де Саагун, Куприенко С. А. Общая история о делах Новой Испании. Книги X—XI: Познания астеков в медицине и ботанике / Ред. и пер. С. А. Куприенко. — Киев: Видавець Купрієнко С. А., 2013. — 218 с. — (Месоамерика. Источники. История. Человек). — ISBN 978-617-7085-07-1. Persea // Ботаника. Энциклопедия «Все растения мира»: Пер. с англ. = Botanica / Ред. Д. Григорьев и др. — М.: Könemann, 2006. — С. 654. — 1020 с. — ISBN 3-8331-1621-8. Яковлев Г. П., Челомбитько В. А. Ботаника: Учеб. для фармац. ин-тов и фармац. фак. мед. вузов / Под ред. И. В. Грушвицкого. — М.: Высш. шк., 1990. — 367 с. — 63 000 экз. — ISBN 5-06-000084-2. Авокадо /разрешение путаницы. Полезные свойства и косметология Биологический энциклопедический словарь / Гл. ред. М. С. Гиляров; Редкол.: А. А. Баев, Г. Г. Винберг, Г. А. Заварзин и др. — М. : Сов. энциклопедия, 1986. — 831 с. — 100 000 экз. Авокадо : [арх. 21 февраля 2023] / Майоров С. Р. // А — Анкетирование. — М. : Большая российская энциклопедия, 2005. — С. 87. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 1). — ISBN 5-85270-329-X. Определение термина «авокадо» в Викисловаре

Оли́вковое ма́сло — растительное масло, получаемое из плодов оливы европейской (маслины, лат. Olea europaea). По жирнокислотному составу представляет собой смесь триглицеридов жирных кислот с очень высоким содержанием эфиров олеиновой кислоты. Имеет цвет от буровато-жёлтого до зеленовато-жёлтого и привкус легкой горчинки. Температура плавления 7—10 °C, в зависимости от происхождения масла. Со времён Античности это масло является неотъемлемой частью средиземноморской диеты. Оно издревле использовалось для освещения храмов и мечетей, а также при отправлении христианских и иудейских обрядов (см. елей). В России до конца XIX века оливковое масло высшего сорта называлось прованским, низшего — деревянным. == История == В диком виде олива произрастает в северо-восточной части Средиземноморья, включая Малую Азию. Место и время одомашнивания дерева — предмет давних споров между учёными разных стран. На затопленных якорных стоянках вблизи Хайфы в Израиле были обнаружены самые древние (период неолита, 7100-6300 лет тому назад) свидетельства изготовления оливкового масла. Достоверно известно, что производство оливкового масла служило оплотом благосостояния минойской цивилизации. Древнейшие найденные на Крите сосуды для оливкового масла (прото-амфоры) датированы серединой 4-го тыс. до н. э. Древний Египет закупал оливковое масло на Крите и в Ханаане. Это масло упоминается в архивных документах Эблы (сер. 3-го тыс. до н. э.). Масло использовалось не только в пищу, но и для ухода за кожей (основа для мыла) и при отправлении культов (топливо для масляных светильников). В VIII веке до н. э. финикийцы из Карфагена привезли оливу на берега Испании, а древние греки — в Италию (см. Великая Греция). Латинское название растения (oleum) производно от древнегреческого ἔλαιον. Олива — национальное дерево греков. Считалось, что это дерево сотворила Афина. Город Афины был, как гласит предание, назван в честь этой богини, потому что жители Аттики предпочли этот её дар соляному источнику, которым пытался прельстить их Посейдон. Медицинские свойства оливкового масла признавал Гиппократ. Этим маслом натирались атлеты в гимнасиях всего эллинистического мира. Плиний, правда, отдавал предпочтение маслу из Италии. Француз Пьер-Жозеф Аморё в книге «Traité de l’olivier» (Монпелье, 1784) обобщил накопленные к тому времени данные об истории оливкового дерева и о разных способах получения масла. Ныне подробные сведения об истории этого продукта дают специализированные музеи, работающие во Франции, Испании, Греции и других средиземноморских странах. == Распространение == В 2010 году почти 44 % всего оливкового масла в мире было произведено в Испании, главным образом — в южной области Андалусия. «Я знаю твое чародейство, олива, ты кровь из земли добываешь для мира», — писал испанский поэт Федерико Гарсия Лорка. Италия потребляет основную часть производимого масла и, кроме того, импортирует его из других стран. Греция — третий основной производитель оливкового масла. Греки потребляют заметно больше оливкового масла, чем итальянцы и испанцы, — свыше 20 литров на человека в год. Основные производители оливкового масла за пределами Европы — Тунис, Марокко и Сирия. Международный совет по оливкам (IOC) со штаб-квартирой в Мадриде контролирует производство 95 % всего оливкового масла. Эта организация, пользующаяся поддержкой ЕС, ставит своей задачей популяризацию продукта во всём мире. Как результат этой деятельности, потребление оливкового масла за пределами Европы с каждым годом неуклонно растёт. Статистика производства и потребления оливкового масла в мире: == Производство == Средняя продолжительность жизни оливкового дерева — 500 лет, но некоторые деревья живут 1500 лет и больше. Считается, что возраст деревьев на Масличной горе в Иерусалиме превышает 2000 лет. Сырой плод оливы несъедобен из-за того, что он слишком горький. Эта горечь пропадает только после вымачивания в специальном рассоле в течение нескольких недель. Горьковатый привкус присущ даже оливковому маслу экстра-класса из-за наличия в нём олеуропеина. Оливковое масло производят из плодов различной степени зрелости, от зелёных до созревших чёрных или пурпурных. Масло из незрелых оливок обычно обладает интенсивным вкусом, вкус масла из зрелых оливок мягче, а выход продукта — больше. Мякоть плодов оливкового дерева может содержать до 55 % масла. Обычно применяют три различных процесса экстракции: традиционный процесс (прессование) двухфазный процесс декантирования (центрифугирования) трёхфазный процесс декантирования В традиционном процессе оливки промывают, измельчают, смешивают и размалывают с добавлением небольшого количества воды, которое позволяет легко отделить масло от других фракций. Полученную пасту прессуют. Получается смесь оливкового сока, добавочной воды и остаточного масла. Оливковое масло отделяют от воды в вертикальной центрифуге или декантере. Традиционный процесс применяется почти исключительно на небольших маслобойнях, на крупных производствах он заменён непрерывным процессом декантирования. Используется метод холодного и горячего прессования. Масло, полученное холодным отжимом при температуре не выше 25—27 °C («прованское масло», на упаковках обозначается как «первый холодный отжим», «extra virgin», «cold press», «cold extraction»), имеет наивысшее качество, приятный лёгкий аромат и золотисто-жёлтый цвет. При более высокой температуре качество масла снижается, происходят нежелательные изменения состава масла, его вкуса и аромата. Из оливкового жмыха, оставшегося после отжимки масла, горячим прессованием извлекается дополнительное количество масла низкого качества («деревянное масло»). В Италии и большинстве стран широко распространён двухфазный процесс декантирования, который не требует добавления воды. Отходом является влажный оливковый жмых. Трёхфазный процесс декантирования требует добавления горячей воды в количестве 0,6—1,3 м³ на 1000 кг оливок. Отходами являются так называемые жидкие отходы производства оливкового масла (olive-mill wastewater, OMWW) и оливковый жмых. Трёхфазный процесс даёт несколько более высокий выход оливкового масла, меньший выход оливкового жмыха, но значительное увеличение выхода OMWW. При методе центрифугирования выход OMWW на 100 кг перемолотых оливок составляет около 100 л, при традиционном (прессованием) методе — около 40 л. Каждый год в период с ноября по март более 30 млн м³ OMWW производится в мире, что создает серьёзную экологическую проблему в средиземноморских странах. OMWW представляют собой красно-чёрную эмульсию, содержащую 85–92 % воды. Химический состав сточных вод очень изменчив. Это зависит от сорта оливкового дерева, зрелости плодов, времени сбора урожая и метода обработки. Основными характеристиками являются высокие значения химического (COD — 60 000—180 000 мг/л) и биологического потребления кислорода (BOD — 14 000—75 000 мг/л), слабокислый характер водного раствора (низкий pH), высокое содержание полифенолов и высокое содержание калия. В последние десятилетия многочисленные исследования подробно описали антиоксидантную, противовоспалительную, иммуномодулирующую, обезболивающую, противомикробную, антигипертензивную, противораковую, антигипергликемическую активность побочных продуктов экстракции оливкового масла. == Классификация == Лучшим может считаться оливковое масло экстра-класса, нефильтрованное (на этикетке пишут англ. Extra Virgin Unfiltered Olive Oil), или экстра-класса фильтрованное (на его этикетке указано итал. Olio d'oliva extravergine, англ. extra virgin olive oil или исп. virgen extra). В этом оливковом масле кислотность не должна превышать 0,8 %. Высоко ценится «капельное» оливковое масло «первого холодного отжима» (англ. first cold press), хотя это понятие достаточно условно — масло в той или иной степени нагревается и при «холодном прессовании». Кроме того, в современных условиях масло всегда отжимается только единожды. === Коммерческие сорта === Получаемое из оливок масло классифицируется на следующие сорта: натуральное (англ. virgin) означает, что масло получено с использованием только физических методов без химической очистки. Термин virgin oil, относящийся к производству масла, отличен от сорта Virgin Oil на этикетках бутылок в розничной продаже (см. следующий подраздел); очищенное (рафинированое, англ. refined) значит, что масло было очищено с применением физико-химических процессов для устранения сильного вкуса (который считается дефектом) и содержания кислот (свободные жирные кислоты). В общем случае очищенное масло считается более низким по качеству, чем натуральное; розничные сорта extra-virgin olive oil и virgin olive oil не должны содержать примесей очищенного масла; жмыховое (англ. pomace olive oil) обозначает масло, полученное из отжимок с использованием химических растворителей, обычно гексана, и под воздействием температуры. Количественный анализ выявляет кислотность масла, определяемую в весовых процентах и обозначающую содержание органических кислот. Это измерение химической деградации масла; когда масло разлагается, повышается кислотность масла. Другой метод измерения химической деградации масла заключается в определении уровня содержания органических пероксидов, которым определяется степень оксидации масла. Чтобы сортировать масло по вкусу, его качество определяет группа профессиональных дегустаторов. Полученный результат называется также органолептической оценкой. === Розничные сорта в странах, входящих в IOC === Международный совет по оливкам (англ. International Olive Council) — единственная в мире международная межправительственная организация, которая занимается всеми вопросами, связанными с оливковым маслом и столовыми оливками. Она была учреждена в Мадриде в 1959 году под эгидой ООН. До 2006 года организация была известна как International Olive Oil Council, или IOOC (Международный совет по оливковому маслу), затем название было изменено. Совет играет важную роль в устойчивом развитии производства оливок и служит мировой площадкой для обсуждения вопросов общей политики сектора и решения всех возникающих проблем. С этой целью IOC принимает ряд планомерных мер. Производители, придерживающиеся стандартов IOC, указывают на этикетках следующие сорта масла: Extra-virgin olive oil производится только из натурального масла, имеет кислотность не более 0,8 %, вкус определяется как прекрасный. Virgin olive oil производится только из натурального масла, имеет кислотность не более 2 %, вкус определяется как хороший. Pure olive oil. Масла, помечаемые Pure olive oil или Olive oil, обычно являются смесью очищенного и натурального масла. Olive oil — смесь натурального и очищенного масла, кислотность — не более 1,5 %. Как правило, не имеет сильного запаха. Olive-pomace oil — представляет собой очищенное жмыховое масло, иногда смешанное с натуральным. Вполне подходит для пищи, однако его нельзя назвать собственно оливковым маслом. Жмыховое оливковое масло широко представлено в розничной торговле (в частности, странах бывшего СССР), особенно под собственными брендами розничных сетей; кроме того, его часто используют в ресторанах для приготовления выпечки. Lampante oil (ламповое масло) — оливковое масло, не предназначенное для употребления в пищу. Применяется в промышленных нуждах. == Проблема качества == Несмотря на усилия властей, полиция периодически изобличает недобросовестных поставщиков, которые разбавляют оливковое масло более дешёвым рапсовым. В 1981 г. от отравления техническим рапсовым маслом, которое продавалось под видом оливкового, умерло порядка 700 испанцев. Известны случаи, когда под маркой итальянского и испанского продавалось масло, привезённое из стран Африки. По некоторым оценкам, в той или иной степени сфальсифицированы до 40 % масла высшего сорта (extra virgin). В марте 2008 г. итальянская полиция задержала двадцать три человека, которые занимались перепродажей масла из других стран под видом итальянского. Ещё через месяц был наложен арест на семь маслобойных заводов, где в подсолнечное и соевое масла подмешивали хлорофилл для последующей реализации в качестве «оливкового масла экстра-класса». В 2012 году испанская полиция арестовала по аналогичным обвинениям ещё девятнадцать человек. == Хранение == Со временем масла портятся и выдыхаются. Оливковое масло желательно потреблять в течение первого года после изготовления. Для защиты от поглощения атмосферной влаги и окисления кислородом воздуха его рекомендуют хранить герметично закрытым в сухом, прохладном (но не холодном), тёмном месте, где будут недоступны различные запахи, поскольку масло их легко впитывает. Если масло хранить в холоде, то со временем может выпасть естественный осадок; это никак не влияет на качество масла, а после того, как оно нагреется, осадок исчезает. == Применение == Оливковое масло повсеместно используется в средиземноморской кухне, особенно в итальянской, греческой и испанской. Распространено мнение, что масло первого холодного отжима используется только для заправки холодных блюд. Масло других сортов может использоваться также для жарки. Масло первого холодного отжима (extra virgin) ранее не рекомендовалось для жарки, так как имеет относительно низкую температуру дымления (≈205 °C) по сравнению с другими маслами. Однако недавние исследования показали, что точка дымления не является точным показателем эффективности и стабильности масла. По состоянию на 2022 год масло первого холодного отжима считается лучшим маслом для жарки, так как оно богато мононенасыщенными жирными кислотами и бедно полиненасыщенными жирными кислотами, а его антиоксидантные соединения защищают масло и пищу от термического окисления. Полезные свойства масла сохраняются, несмотря на разложение и трансформацию, вызванную нагреванием. Разные виды пищи, приготовленные на масле extra virgin, могут обогащаться полезными для здоровья биоактивными соединениями: фенолами, жирными кислотами, скваленом, фитостеролами, полифенолами, тритерпенами и каротиноидами, β-каротином. Каротиноиды, содержащиеся в масле первого холодного отжима, включают лютеин, который улучшает биодоступность каротиноидов из другой готовящейся пищи. Метод приготовления пищи оказывает различное разлагающее воздействие на масло первого холодного отжима. Например, жарка на сковороде ухудшает больше, чем жарка во фритюре, из-за большей доступности кислорода, что приводит к увеличению количества эпоксидов. Если масло нагревать прерывисто, как это происходит в ресторане с прерывистым обслуживанием, процесс жарки будет все больше способствовать образованию разнообразных токсичных продуктов. Оливковое масло считается ценным диетическим продуктом благодаря высокому содержанию мононенасыщенных жирных кислот и полифенолов. Широко применяется в косметологии, мыловарении, фармацевтике. В христианских традициях оливковое масло, называемое елей, — атрибут многих богослужебных обрядов. Иудейский праздник Ханука связан с оливковым маслом, используемым для освящения. == Медицинские аспекты == Для оливкового масла характерно высокое содержание мононенасыщенных жирных кислот, в особенности олеиновой кислоты. Учёные предполагают, что эти кислоты снижают уровень «плохого» холестерина и одновременно поддерживают уровень «хорошего», однако точный механизм действия пока не установлен. Тот факт, что следование средиземноморской диете снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, учёные пытаются объяснить содержанием в оливковом масле фитостеролов, полифенолов, олеокантала. Иногда оливковое масло вполне корректно позиционируется в средствах массовой информации как одно из самых полезных по сравнению с другими растительными маслами. Несмотря на то что в сравнении с льняным маслом содержание в оливковом масле омега-3-ненасыщенных жирных кислот ничтожно, само по-себе это сравнение в контексте медицины не имеет значения, так как единственная омега 3 жирная кислота льняного масла — альфа-линоленовая жирная кислота, не имеет в полной мере выраженного полезного эффекта, а ее способность конвертироваться в ДГК и ЭПК с помощью десатураз Δ6 и Δ5 ограничена, так как эти ферменты более селективны к линолевой жирной кислоте, которая присутствует в подавляющем большинстве растительных масел, происходит образование арахидоновой жирной кислоты вместо эйкозопентаеновой, несмотря на то, что обе конечные жирные кислоты имеют модулирующее воздействие на воспалительные процессы, потребление ни линолевой ни альфа-линоленовой жирных кислот в разных соотношениях достоверно или значительно не влияет на риск развития сердечно-сосудистых заболевний. Cодержание витамина Е в оливковом масле уступает подсолнечному, тем не менее, этот факт не имеет значения в контексте полезности, есть доказательства среднего качества того, что оливковое масло снижает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от них, а доказательства пользы подсолнечного масла, что оно не повышает эту вероятность, – противоречивы, как и его способность влиять на риск образования некоторых опухолей, и имеют низкое качество. Как и все другие жиры, оливковое масло высококалорийно, поэтому при потреблении масла рекомендуется соблюдать умеренность. В 2004 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешило производителям и импортёрам масла наносить на этикетки информацию, аналогичную той, которая уже используется для продвижения грецких орехов и семени конопли: «Ограниченные и не безусловные научные данные позволяют предположить, что потребление двух столовых ложек оливкового масла в сутки способно снизить риск коронарной недостаточности. Для достижения благотворного результата оливковое масло должно заменять аналогичное количество насыщенных жиров и не увеличивать общее количество калорий, потребляемых в течение дня». == Примечания == == Литература == Оливковое масло // Товарный словарь / И. А. Пугачёв (главный редактор). — М.: Государственное издательство торговой литературы, 1959. — Т. VI. — Стб. 506—507. == Ссылки == Пресс-конференция заместителя директора и начальника технического отдела Международного совета по оливкам (IOC) Хабиб Эссида Оливковое масло в Израиле Архивная копия от 20 октября 2011 на Wayback Machine

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