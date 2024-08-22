Как правильно использовать энзимную пудру: пошаговое руководство для сияющей кожи

Мягкое отшелушивание с энзимной пудрой: как достичь наилучших результатов?

1:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Энзимная пудра — это инновационное средство для ухода за кожей, которое становится всё более популярным в косметологии. Основное его действие связано с мягким отшелушиванием и очищением кожи. В этой статье мы расскажем, что такое энзимная пудра и как правильно её использовать для достижения наилучших результатов.

Фото: Freepik is licensed under Free license

Что такое энзимная пудра?

Энзимная пудра — это порошковое средство, которое активируется водой и превращается в лёгкую пену. Основными активными компонентами являются ферменты, такие как папаин (из папайи) и бромелайн (из ананаса), которые способствуют удалению мёртвых клеток эпидермиса и избыточного себума. Они действуют более мягко по сравнению с механическими эксфолиантами, снижая риск раздражений и повреждений кожи.

Как пользоваться энзимной пудрой?

Сначала умойте лицо и убедитесь, что кожа очищена от макияжа и загрязнений. Насыпьте небольшое количество пудры в ладонь и добавьте немного воды. Аккуратно вспеньте пудру до образования лёгкой пены. Нанесите образовавшуюся пену на лицо мягкими круговыми движениями, избегая области вокруг глаз. Массируйте лицо лёгкими движениями в течение 1-2 минут. Тщательно смойте пудру тёплой водой и промокните лицо мягким полотенцем. После использования энзимной пудры не забудьте нанести увлажняющий крем, чтобы поддержать оптимальный уровень влаги в коже.

Периодичность использования

Энзимную пудру рекомендуется использовать 1-2 раза в неделю. Она подходит для всех типов кожи, включая чувствительную, так как оказывает мягкое и бережное действие.

Энзимная пудра — это удобный и эффективный способ поддерживать кожу чистой, свежей и сияющей без лишнего раздражения.

Уточнения

Ферме́нты или энзи́мы , — обычно сложные белковые соединения, РНК (рибозимы) или их комплексы, ускоряющие химические реакции в живых системах.

Папаин — полипептид, протеолитический растительный фермент, ускоряющий взаимодействие вещества с водой, при котором происходит разложение белков, пептидов, амидов и сложных эфиров основных аминокислот. В значительных количествах содержится в плодах дынного дерева — папайе.

Бромелаи́н (англ. bromelain) — протеолитический фермент, имеющийся у растений семейства бромелиевых, в частности ананаса. Присутствует во всех органах ананаса, но стебель является наиболее распространённым источником.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.