Риски и проблемы, связанные с наращиванием ресниц: от инфекций до повреждений

Опасности наращивания ресниц: что стоит знать прежде, чем идти в салон

1:12 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Наращивание ресниц стало популярной процедурой, известной большинству, кроме, возможно, самых изолированных жителей и младенцев. Однако за этой косметической процедурой скрываются серьёзные риски, которые стоит учитывать. Примером может служить случай из Лондона, где женщина по имени Лилли Барретт потеряла зрение на один глаз на полтора года после наращивания ресниц с контактными линзами. Инфекция развилась из-за бактерий, попавших на роговицу, что потребовало длительного лечения и предстоящей операции.

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY, CC BY 2.0

Офтальмолог Семен Степанов советует выбирать только ежедневные контактные линзы и быть осторожным с наращиванием ресниц, особенно при склонности к конъюнктивиту и чувствительности глаз.

Наращивание ресниц может вызвать раздражение из-за химических веществ в клее, даже если он гипоаллергенен. Также существует риск повреждения натуральных ресниц из-за их чрезмерного веса, что может привести к их поломке. Кроме того, ресницы находятся на разных стадиях роста, что может вызвать неравномерное выпадение и неаккуратный вид, если не обновлять их регулярно.

Уточнения

Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих. == Общие сведения == Функцией ресниц является защита глаз от частиц грязи, пыли, песка, а также от мелких насекомых. Расположены они в 2-3 ряда по переднему ребру свободного края век у человека. Сзади них находятся отверстия выводных протоков гроздевидных видоизменённых сальных желез, которые называются мейбомиевыми (железы хряща век). В волосяные фолликулы ресниц открываются протоки сальных желез Цейса. Продолжительность "жизни" ресницы человека составляет около 90 дней. == Развитие == Ресницы человеческого эмбриона развиваются из эктодермы между 22-й и 26-й неделями беременности.Натуральные ресницы не растут дальше определённой длины, а опадают сами по себе без какой-либо необходимости подстригаться. Ресницы отрастают примерно через семь — восемь недель, но постоянное вытягивание может привести к необратимым повреждениям. Их цвет может отличаться от цвета волос, хотя они, как правило, темные у кого-то с темными волосами и светлее у кого-то со светлыми волосами. Волосы на ресницах не являются андрогенными и поэтому не подвержены влиянию полового созревания. == Строение == Каждая ресница состоит из стержня и корня. Корень расположен под кожей и заканчивается луковицей. Именно луковица ресницы отвечает за её рост, который происходит за счет усиленного деления клеток луковицы. Корень и луковица находятся в фолликуле, к которому примыкают 2-3 сальные железы. К луковице примыкает кожный сосочек, с помощью которого к ресничке проводится питание и кислород. == Цвет == Цвет ресниц обусловлен соотношением пигментов эумеланина и феомеланина. Расовая принадлежность определяет толщину ресниц.Жизненный цикл разделен на 4 фазы: активный рост — 2-3 недели, в покое 4-7 недель, остальное — стадия отторжения: Анаген — активная фаза волосного покрова фолликулы Катаген — короткая переходная стадия, в это время фолликула сохраняется Телоген — фолликул входит в стадию покоя, около 100 дней. Фалоген — стадия созревая новой ресницы. Ресница выпадает, когда созревает корень новой ресницы. Ресницы растут всё время, но с возрастом начинают редеть, слабеть и светлеть. == Клиническое значение == Существует целый ряд заболеваний или расстройств связанных с ресницами Мадароз — это выпадение ресниц. Блефарит — это раздражение края век, где ресницы соединяются с веком. Веки краснеют и чешутся, кожа часто шелушится, ресницы могут выпадать. Дистихоз — это аномальный рост ресниц с определённых участков века. Трихиаз относится к вросшим ресницам. Дихистиаз — удвоение рядов ресниц. Ресницы могут быть заражены паразитической крабовой вошью. Наружная гордеола, или ячмень, — это гнойное воспаление инфицированных ресничных фолликулов и окружающих их сальных (Железа Цейса) и апокринных (Железа Молля) желез края век. Трихотилломания — это расстройство, которое побуждает страдающего вырывать волосы на голове, ресницы и т. Д. Demodex folliculorum (или демодицид) — это маленький клещ, который безвредно живёт в ресницах и других волосяных фолликулах, и примерно у 20 % людей эти клещи живут на них. Трихомегалия – это состояние аномально длинных и/или пышных ресниц (объективным критерием являются ресницы длиной 12 мм и более на верхних веках). Перед некоторыми операциями на глазу, ресницы удаляются средним медицинским персоналом посредством ножниц. Операции по пересадке ресниц и бровей могут помочь восстановить или утолщить ресницы или волосы бровей. == Количество == На верхнем веке находятся 100—250 ресниц, на нижнем — от 75 до 80. Верхние ресницы несколько длинней нижних, насчитывая примерно 10 мм, в то время как нижние длиной около 7 мм. == У других животных == Ресницы, будучи волосами, встречаются у млекопитающих. Ресницы верблюдов удивительно длинные и густые. Лошади и коровы также имеют ресницы. Наследственные проблемы ресниц распространены у некоторых пород собак, а также лошадей. Ресницы — это необычная, но известная особенность птиц. У птиц-носорогов, как и у страусов, имеются выпуклые ресницы (рудиментарные перья без колючек). Среди рептилий только ресничные гадюки демонстрируют набор изменённых чешуек над глазами, которые очень похожи на ресницы. Так же эта особенность есть у Соколов == См. также == Ячмень (заболевание) Халязион Мадароз Фтириаз == Примечания == == Литература == Психогенные заболевания кожи: дерматомания / Архангельская E. И. // Большая медицинская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. Б. В. Петровский. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1983. — Т. 21 : Преднизолон — Растворимость. — 560 с. : ил. == Ссылки ==

Нара́щивание ресни́ц — процесс удлинения и увеличения объема натуральных ресниц при помощи искусственных ресниц. Различают два вида наращивания ресниц: поресничное наращивание (японское наращивание ресниц) и пучковое наращивание. Проводится в эстетических целях для придания взгляду большей «пышности» или некоей оригинальности, например «лисьего эффекта». Выполняется в салонах красоты; мастер, специализирующийся на такой процедуре, называется лэшмейкером (от англ. [eye]lash — ресница). Основную часть клиентов составляют женщины. Процедура безопасна, но при непрофессиональном исполнении возможны раздражения глаз, аналогичные имеющим место при конъюнктивите. == Поресничное наращивание == Поресничное наращивание — процесс наращивания на одну натуральную ресницу одной и более ресниц, специальным клеем. Продолжительность носки зависит от множества факторов, которые включают в себя: Скорость обменных процессов в организме каждого человека. Качество выполненной процедуры. Для работы клеевой капли необходимо, чтобы соотношение влажности воздуха и температуры в помещении, где проводится процедура, было оптимальным. Уход за ресницами после наращивания. Постоянное механическое воздействие может поспособствовать отклеиванию искусственной ресницы от натуральной. В среднем время носки составляет 4 недели, после чего требуется коррекция для восстановления первоначального объёма или снятие искусственных ресниц. Услугу наращивания ресниц поресничным способом предоставляют салоны красоты. Для наращивания используют синтетические ресницы, изготовленные из искусственного моноволокна. Ресницы для наращивания различаются по длине, толщине, изгибу и цвету. Длина — расстояние от основания ресницы до её кончика, измеряется в миллиметрах от 4 мм до 21 мм. Толщина — диаметр основания ресницы, измеряется, как и длина в миллиметрах от 0,05 мм до 0,3 мм. Изгиб — термо-завиток ресниц, обозначается буквами: J, B, C, C+, D, CC. А также, недавно выпущены L и L+ — изгибы, которые имеют прямое основание и загнутый кончик. Цвет — чёрный, коричневый — основные; дополнительные — все цвета радуги, а также ресницы, сочетающие несколько цветов одновременно — используются для декорирования или создания fashion-образов. Для наращивания используются два пинцета (прямой и изогнутый или два изогнутых), искусственные ресницы крепятся к натуральным с помощью специального клея. Количество клея, соединяющее искусственную ресницу с натуральной, должно быть оптимальным. Недопустимо, чтобы были видны излишки клея на ресницах, в то же время, количество клея должно быть достаточным для плотной склейки натуральной ресницы с искусственной. С помощью наращивания можно исправить недостатки натуральных ресниц (редкие, светлые, прямые ресницы), визуально изменить разрез глаз и улучшить восприятие лица. С 2015 года в качестве альтернативы наращиванию ресниц набирает популярность процедура ламинирования ресниц. == Пучковое наращивание == Пучковаятехнология была разработана задолго до японской и заключается в наклеивании пучков к коже век. Такое наращивание имеет короткий срок носки (2—5 дня) и выполняется самостоятельно или визажистом. Потребуется: Пучки. В них собрано несколько щетинок, скрепленных у основания желобком. Они продаются в коробочке, где они приклеиваются к липкой ленте от меньше длины к большей; Клей для накладных ресниц. Он имеет чёрный или прозрачный цвет; Пинцет для бровей. Им удобно брать реснички и приклеивать их к веку. Пучки приклеиваются к верхнему веку, а не к родным ресничкам. Они держатся 2-5 дней и снимаются водой или жирным кремом. == Виды наращивания ресниц == Неполный объём — наращивание на внешние уголки глаз, либо наращивание через несколько своих ресниц — натуральный объём. Полный объём или классическое наращивание — наращивание на все верхние ресницы, за исключением «пушковых» ресниц, то есть самых маленьких, ослабленных ресниц, находящихся в стадии роста. Двойной объём или 2D наращивание — наращивание по 2 ресницы на каждую натуральную ресницу. Тройной объём или 3D наращивание — наращивание по 3 ресницы на каждую натуральную ресницу. == Примечания == == Ссылки == На Викискладе есть медиафайлы по теме Наращивание ресниц

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.