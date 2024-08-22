Руководство по уходу за кожей и волосами при беременности: топ продуктов, которые должны быть у каждой будущей мамы

Беременность и уход за собой: какие продукты выбрать для защиты кожи и волос?

2:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Беременность — важный этап в жизни женщины, когда организм проходит через множество изменений. Для поддержания здоровья кожи и предотвращения таких проблем, как растяжки и сухость, важно правильно подобрать уходовые продукты. Давайте разберём, какие средства необходимо включить в уходовую рутину во время беременности.

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Увлажнение кожи и предотвращение растяжек

Во время беременности кожа подвергается значительным нагрузкам, особенно в области живота, бёдер и груди. Чтобы сохранить её эластичность и снизить риск появления растяжек, стоит использовать увлажняющие средства. Подходящие продукты — это кремы и масла с натуральными ингредиентами, такими как масло ши, миндальное или кокосовое масло. Эти компоненты глубоко питают кожу, делая её мягкой и упругой.

Бережный уход за кожей лица

Гормональные изменения могут повлиять на состояние лица, вызывая сухость, акне или пигментацию. Выбирайте мягкие, гипоаллергенные очищающие и увлажняющие средства, которые подходят для чувствительной кожи. Растительные экстракты, такие как ромашка и алоэ вера, помогут успокоить кожу и уменьшить воспаления.

Натуральный уход за волосами

В период беременности волосы могут как улучшить, так и ухудшить своё состояние. Для поддержания их здоровья рекомендуется использовать шампуни и кондиционеры без агрессивных химических веществ, таких как сульфаты и парабены. Натуральные компоненты в составе средств помогут сохранить волосы сильными и блестящими.

Защита от солнца

Кожа беременной женщины становится более чувствительной к ультрафиолету, поэтому важно использовать солнцезащитные кремы с высоким уровнем защиты (SPF 30 и выше). Оптимальными будут средства с физическими фильтрами, такими как оксид цинка, которые безопасны для будущих мам.

Забота о ногах

Повышенная нагрузка на ноги может привести к отёкам и усталости. Использование специальных кремов для ног с охлаждающим и тонизирующим эффектом поможет снять напряжение и улучшить кровообращение.

Эти уходовые продукты помогут сохранить здоровье и красоту кожи, волос и ног в течение всей беременности.

Уточнения

Стрии (растяжки) — дефект кожи в виде узких волнистых полос разной ширины, имеющих окрас от белого до красно-фиолетового, локализующихся преимущественно в местах наибольшего растяжения кожи.

Акнé или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

Бере́менность — Это состояние обусловлено зачатием новых особей и представляет собой процесс вынашивания детёнышей внутри организма самки. Нормальный срок беременности у человека составляет около 38 недель (или около 40 недель так называемого акушерского срока, отсчитываемого от начала последней менструации), который делят на три фазы по три месяца (триместры), во время каждой из которых происходят свои изменения.

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