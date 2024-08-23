Восстановление волос после летнего сезона: советы экспертов

Как восстановить волосы после летнего отпуска?

1:47 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

После отпуска многие сталкиваются с проблемой повреждённых волос. Морская вода, долгое пребывание в воде и частое мытьё головы пересушивают волосы и нарушают их белковую структуру. Чтобы восстановить локоны, следуйте этим рекомендациям:

Фото: flickr.com by svklimkin, CC0

Восстановите дисульфидные связи и кератиновые волокна. Используйте средства с гидролизатами белков, кератином и фитокератином. Заполните микропустоты в волосе липидами, похожими на естественные липиды волоса. Можно использовать классические масляные маски или стабильные масла с насыщенными жирными кислотами. Напитайте волосы увлажняющими веществами, чтобы обеспечить оптимальную увлажнённость длины. Восстановите защитные свойства кутикулы или создайте тонкую защитную плёнку на поверхности волос.

Вот несколько последовательных шагов для восстановления повреждённых волос:

Забота о длине. Если концы волос сухие, секутся и расслаиваются, обратитесь к парикмахеру для стрижки повреждённых кончиков.

Восстановление белковой и липидной структуры волоса. Используйте средства с гидролизатами белков, бис-аминопропил дигликоль дималеатом и пептидами.

Заполнение микропустот в волосе липидами. Выберите подходящий метод восстановления, например, масляные маски или стабильные масла.

Увлажнение волос. Используйте обычные маски и бальзамы для волос, а также несмываемые средства для длины.

Защита от выгорания и изменения цвета. Ухаживайте за волосами, избегайте горячих укладок и обеспечьте им покой и отдых.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. У животных густой волосяной покров называется шерстью. У ряда млекопитающих (имеющие толстую жировую прослойку китообразные и толстый эпидермис слоны, носороги) волосяной покров редуцирован. Основной компонент волос — кератин.

Восстановление: Возврат в исходное состояние после какого-либо его нарушения или возврат в исходное состояние каких-либо нарушенных параметров системы В химии — см. Окислительно-восстановительные реакции. В теории информации — см. Дискретизация.

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