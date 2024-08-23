Восстановление волос после летнего сезона: советы экспертов

После отпуска многие сталкиваются с проблемой повреждённых волос. Морская вода, долгое пребывание в воде и частое мытьё головы пересушивают волосы и нарушают их белковую структуру. Чтобы восстановить локоны, следуйте этим рекомендациям:
Вот несколько последовательных шагов для восстановления повреждённых волос:
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. У животных густой волосяной покров называется шерстью. У ряда млекопитающих (имеющие толстую жировую прослойку китообразные и толстый эпидермис слоны, носороги) волосяной покров редуцирован. Основной компонент волос — кератин.
Восстановление: Возврат в исходное состояние после какого-либо его нарушения или возврат в исходное состояние каких-либо нарушенных параметров системы В химии — см. Окислительно-восстановительные реакции. В теории информации — см. Дискретизация.
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Обрезка растений осенью — важное и необходимое мероприятие для многих садоводов. Она помогает растениям подготовиться к зиме, формирует их будущий облик. Но не для всех цветов осенняя стрижка будет полезной.