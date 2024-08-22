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Парикмахер посоветовала самые удачные стрижки девушкам, у которых кудрявые волосы

Парикмахер посоветовала быть осторожнее с короткими стрижками на кудрявых волосах
1:55
Моя семья » Красота и стиль

Стилист-парикмахер Галина Тоторина рассказала, что стрижки боб, маллет и прямое каре прекрасно подходят для кудрявых и вьющихся волос. Однако с короткими причёсками на таких волосах следует быть осторожными.

Парикмахер посоветовала быть осторожнее с короткими стрижками на кудрявых волосах
Фото: commons.wikimedia.org by Larisa Birta larisabirta, PDM

"Важно понимать, какой завиток идет от кожи головы. Если это небольшая волна, такие стрижки можно делать спокойно. Если же завитки плотные, кудрявые, то нужно тщательно обдумать, как будет выглядеть прическа", — отметила парикмахер.

Тоторина отмечает, что если завитки плотные и кудрявые, необходимо тщательно продумать внешний вид будущей причёски. При обычном прямом каре на кудрявых волосах пряди накладываются друг на друга, расширяются книзу и образуют треугольную форму, сообщает Москва 24.

Однако, по мнению эксперта, на очень вьющихся волосах такая стрижка может выглядеть шикарно. Если же форма надоела, можно попробовать сделать каре с градуировкой. Это добавит женственности и округлости образу, а также подчеркнёт объём и густоту волос.

Причёска с градуированным каре допускает добавление чёлки, которая сделает образ нежным и изящным, а мелкие завитки красиво обрамят лицо.

Если длина каре не устраивает, можно рассмотреть стрижку боб. Эта причёска стильная, легко укладывается и красиво отрастает. Также она позволяет создать объёмный затылок даже при отсутствии естественного объёма волос.

Для тех, у кого лёгкие завитки, Тоторина рекомендует обратить внимание на короткую стрижку маллет. Она придаст образу стиль и миловидность.

В заключение эксперт советует найти опытного парикмахера, который сможет подобрать идеальную стрижку с учётом формы лица и структуры волос.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. У животных густой волосяной покров называется шерстью. У ряда млекопитающих (имеющие толстую жировую прослойку китообразные и толстый эпидермис слоны, носороги) волосяной покров редуцирован. Основной компонент волос — кератин.

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы. Она может состоять из естественных и/или искусственных волос с шиньонами и прядями различных цветов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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