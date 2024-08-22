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Рисуем стрелки на нависших веках: пять проверенных лайфхаков

Как красиво нарисовать стрелки, если у вас нависшее веко?
1:00
Моя семья » Красота и стиль

Стрелки на глазах — это классический и универсальный элемент макияжа, который способен подчеркнуть красоту и выразительность взгляда. Однако для некоторых женщин, особенно с нависшим веком, рисование стрелок может стать настоящей проблемой. Мы расскажем, как правильно нарисовать стрелки на нависшем веке, чтобы они выглядели идеально и подчёркивали вашу индивидуальность.

Как красиво нарисовать стрелки, если у вас нависшее веко?
Фото: flickr.com by courtney murray rhodes, CC BY 2.0

Чтобы нарисовать стрелки на нависшем веке, выполните следующие действия:

  1. Нанесите базу для теней на веко для создания основы.
  2. Проведите чёрным карандашом между ресницами и закрасьте слизистую подводкой по всей длине глаза.
  3. Обозначьте "хвостик" стрелки и проведите линию от внешнего уголка глаза к виску.
  4. От кончика этой линии нарисуйте прямую к складке века.
  5. Пройдите от "хвостика" вдоль края ресниц широкой полосой, постепенно сужая её по направлению к внутреннему уголку глаза.

Уточнения

Веки (лат. palpebrae) — подвижные кожные складки вокруг глаз у позвоночных животных. Защищают глаза от внешних повреждений, способствуют смачиванию их слёзной жидкостью, очищению роговицы и склеры, способствуют фокусировке зрения и регулированию внутриглазного давления, участвует в формировании оптической геометрии роговицы. У млекопитающих на свободном крае века расположены ресницы и устья желёз.

Веки (лат. palpebrae) — подвижные кожные складки вокруг глаз у позвоночных животных. Защищают глаза от внешних повреждений, способствуют смачиванию их слёзной жидкостью, очищению роговицы и склеры, способствуют фокусировке зрения и регулированию внутриглазного давления, участвует в формировании оптической геометрии роговицы. У млекопитающих на свободном крае века расположены ресницы и устья желёз.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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