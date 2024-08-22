Рисуем стрелки на нависших веках: пять проверенных лайфхаков

Стрелки на глазах — это классический и универсальный элемент макияжа, который способен подчеркнуть красоту и выразительность взгляда. Однако для некоторых женщин, особенно с нависшим веком, рисование стрелок может стать настоящей проблемой. Мы расскажем, как правильно нарисовать стрелки на нависшем веке, чтобы они выглядели идеально и подчёркивали вашу индивидуальность.
Чтобы нарисовать стрелки на нависшем веке, выполните следующие действия:
Веки (лат. palpebrae) — подвижные кожные складки вокруг глаз у позвоночных животных. Защищают глаза от внешних повреждений, способствуют смачиванию их слёзной жидкостью, очищению роговицы и склеры, способствуют фокусировке зрения и регулированию внутриглазного давления, участвует в формировании оптической геометрии роговицы. У млекопитающих на свободном крае века расположены ресницы и устья желёз.
Веки (лат. palpebrae) — подвижные кожные складки вокруг глаз у позвоночных животных. Защищают глаза от внешних повреждений, способствуют смачиванию их слёзной жидкостью, очищению роговицы и склеры, способствуют фокусировке зрения и регулированию внутриглазного давления, участвует в формировании оптической геометрии роговицы. У млекопитающих на свободном крае века расположены ресницы и устья желёз.
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Смородина — одна из самых популярных ягодных культур на наших дачных участках. Ее ценят за вкусные, полезные плоды, а также неприхотливость к условиям выращивания. Однако, чтобы весной куст порадовал обильным урожаем, важно правильно его подготовить к зимовке.