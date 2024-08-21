Альтернативы походу к мастеру: безопасное удаление гель-лака дома

Как снять гель-лак в домашних условиях: простые и эффективные способы

0:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Маникюр с использованием гель-лака удобен и стильный, его дизайн может сохраняться до месяца. Однако для его снятия обычно требуется посещение мастера. Если это невозможно, существуют несколько несложных способов сделать это в домашних условиях.

Фото: openverse.org by No Door An Aperture, CC BY-SA 2.0

Самый простой метод — замачивание ногтей в ацетоновой жидкости, хотя он может повредить кожу. Более бережный способ — обертывание ногтей ватными дисками, пропитанными ацетоном, с последующим оборачиванием пленкой. Для удаления гель-лака можно использовать безацетоновые средства или специальные салфетки.

Однако такие способы лучше применять лишь в исключительных случаях. Если нет возможности посещать мастера, стоит подумать о замене гель-лака на обычные покрытия.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов. Ногти являются производными эпидермиса. Ногти на руках и ногах состоят из прочного защитного белка, называемого альфа-кератином, который представляет собой полимер. Альфа-кератин содержится в копытах, когтях и рогах позвоночных. Онихология — официальная наука, занимающаяся диагностикой состояния ногтей. == Строение ногтя == Ноготь состоит из ногтевой пластины, матрицы ногтя и ногтевого ложа под ней, а также окружающих его складок. Передний край ногтевой пластинки свободен, задний и боковые края окружены кожной складкой. Верхняя часть кожной складки надвигается на ногтевую пластинку и носит название проксимальный валик (эпонихий), который выполняет защитную роль, не давая инородным телам и бактериям проникнуть к ростковой зоне ногтя. Край валика представляет собой ороговевшие клетки. Высыхая, а затем отслаиваясь, этот край даёт начало заусеницам. Различают тело и корень ногтя. Корнем ногтя называется задняя часть ногтевой пластинки под проксимальным ногтевым валиком. Лишь небольшая часть корня ногтя выступает из-под ногтевого валика в виде беловатого участка полулунной формы (лунка ногтя). Корень ногтя лежит на задней части ногтевого ложа и называется матрикс. Матрикс — место образования ногтевой пластинки; она состоит из эпителиальных клеток. В шиповидном слое этих клеток есть онихобласты — клетки, образующие ноготь, которые превращаются в роговые пластинки ногтя. Основа ногтевой пластинки — кератин — белок, присутствующий и в коже. Из него же образуются волосы. Плотность кератина в ногтях и волосах обусловлена тем, что в этом белке присутствует значительное количество атомов серы. Образующиеся между молекулами связи укрепляют белок, делая его твёрдым. Во многом количество серы (а точнее, цистеина, аминокислоты, в которую входит сера) определяется не только её содержанием в организме, но и наследственными особенностями. Так, у некоторых людей концентрация цистеина более высокая, что делает ногти твёрдыми. Между слоями кератина располагаются тонкие прослойки жира и воды. Именно эти прослойки придают ногтевой пластинке эластичность и блеск. Ноготь может впитывать воду, при этом увеличивая свою толщину. Поэтому у людей, часто контактирующих с водой, ногти становятся мягкими и толстыми. Помимо серы в здоровом ногте содержатся другие микроэлементы — кальций, хром, фосфор, селен и цинк. Их отсутствие делает ноготь больным. == Рост ногтей == У человека ногти начинают развиваться на 3-м месяце внутриутробной жизни, вследствие медленного роста достигают концов пальцев только к моменту рождения. Ногти растут медленнее, чем волосы. В среднем за неделю ногти рук отрастают на 1-2 мм, а ногти ног — на 0,25-1 мм. Полное обновление ногтя происходит в среднем раз в полгода. Гормональные изменения (подростковый возраст, период перед менструацией, беременность, в весеннее время) могут влиять на скорость роста ногтя, как и деятельность, приводящая к стачиванию ногтей (печатание на машинке, привычка постоянно грызть ногти, массаж рук и др.). Замедляет рост ногтей чрезмерно строгая диета (с малым содержанием жиров, белков, витаминов) и болезни, сопровождающиеся нарушением кровообращения и обмена веществ. Ногтевая пластина в норме (ровная, гладкая, розовая, слегка блестящая) имеет толщину 0,3 мм. По сообщению белорусского агентства «Интерфакс-Запад», ногти растут быстрее: у женщин, чем у мужчин; летом, чем зимой; на рабочей руке; на безымянном пальце. == Патологии == Заболевания ногтевой пластинки и ногтевых валиков, ногтевого ложа (онихии) — паронихии, могут быть врождёнными (встречаются редко) и приобретёнными (чаще встречаются поражения, обусловленные трофическими расстройствами в области ногтевого матрикса с временным нарушением его функции). Ногти — хороший индикатор состояния здоровья организма: их состояние прямо указывает на дефицит определённых веществ. == Клиническое значение == Медицинские работники (в том числе врачи скорой помощи) часто используют ногтевые ложа для неинвазивного определения степени насыщения крови кислородом. Для этого применяется специальный прибор — пульсоксиметр. Запись роста ногтей может показать историю недавних нарушений здоровья и физиологического дисбаланса и использовалась в качестве диагностического инструмента с древних времён. На ногтях могут образовываться глубокие горизонтально-поперечные бороздки, известные как «линии Бо» (горизонтальные, а не вдоль ногтя от кутикулы до кончика). Эти морщинки обычно являются естественным следствием старения, хотя могут быть результатом болезни. Изменение цвета, истончение, утолщение, ломкость, расщепление, бороздки, линии Миса, маленькие белые пятна, отступившая лунка, выпуклость и вогнутость могут указывать на болезнь других частей тела, нехватку питательных веществ, местную травму или негативную реакцию на лекарства. Ногти также могут утолщаться (онихогрифоз), ослабевать (онихолизис), инфицироваться грибком (онихомикоз) или дегенерировать (ониходистрофия). Распространенное заболевание — врастание ногтей на ногах (онихокриптоз). === Гигиена ногтя === Гигиена ногтей подразумевает мытьё рук с мылом и щёткой, очистку подногтевых пространств, регулярную стрижку ногтей. Уход должен быть регулярным. == Мода == Маникюр (для рук) и педикюр (для ног) — это оздоровительные и косметические процедуры для ухода за ногтями, стрижки и покраски, а также для лечения мозолей. Специалистам требуются различные инструменты, такие как ножницы для кутикулы, маникюрные ножницы, кусачки и пилки для ногтей. В косметических целях искусственные ногти также можно закрепить на настоящие. Человека, занимающегося стрижкой, приданием формы и уходом за ногтями, а также нанесением накладок, таких как акрил и УФ-гель, иногда называют мастером по маникюру. Местом, где работает мастер по маникюру, может быть маникюрный салон, маникюрный магазин или маникюрный бар. Акриловые ногти изготовлены из акрилового стекла (ПММА). Когда он смешивается с жидким мономером (обычно этилметакрилат, смешанный с некоторым ингибитором), он образует податливый шарик. Эта смесь немедленно начинает отвердевать и полностью затвердевает через несколько минут. Продолжительность использования акриловых ногтей — до 21 дня. Для придания цвета акриловым ногтям можно применять гель-лак, лак для ногтей и пудру или блестки для ряда дизайнерских решений. Покраска ногтей цветным лаком (также именуемого лаком для ногтей) для улучшения внешнего вида — обычная практика, восходящая как минимум к 3000 году до нашей эры. С появлением смартфонов некоторые аналитики отметили тенденцию к нелфи (селфи на ногтях), где люди делятся своим нейл-артом в Интернете. Гелевое наращивание ногтей или технология гель-лака требует специальных инструментов, в том числе УФ-лампу с длиной волны около 365 нм для отвердения фотополимерных смол. Такие произведения держатся дольше обычного лака для ногтей и не скалываются. Они имеют глянцевую поверхность и сохраняются в течение двух-трёх недель. === Рекорды длины === Книга рекордов Гиннесса начала отслеживать рекордную длину ногтей в 1955 году, когда у китайского священника были зарегистрированы ногти длиной 57,79 см. Текущий рекордсмен среди мужчин — Шридхар Чиллал из Индии, который установил рекорд в 1998 году, имея в общей сложности 615,32 см ногтей на левой руке. Его самый длинный ноготь на большом пальце составлял 146,3 см в длину. Рекордсменкой среди женщин является Ли Редмонд из США, которая установила рекорд в 2001 году и по состоянию на 2008 год имела ногти общей длиной 850 см на обеих руках, а самый длинный ноготь на большом пальце правой руки был длиной 89 см. == См. также == Онихомикоз — грибок ногтей Онихокриптоз — вросший ноготь Ониходистрофия — дистрофия ногтей Симптом часовых стёкол Лейконихия — белые пятна, полосы на пластинках ногтей Онихофагия — навязчивое обкусывание ногтей Маникюр Нейл-арт == Примечания == == Литература == Книпович Н. М. Ногти, когти и копыта // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. Дёмин Р. Н. Древнекитайская философия на ноготках (рисунки на ногтях как средство Мнемозины) // Философия — Детям. Интеллект и творчество: Материалы Пятой Международной научно-практической конференции .6-8 ноября 2012 г. М., 2012. — С.12-14. Шеклаков Н. Д. Болезни ногтей, М., 1975, библиогр.

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки). Маникюр выполняется как в салонах красоты или косметологических кабинетах квалифицированными специалистами, так и в домашних условиях. Маникюр часто совмещается с педикюром, уходом за кожей лица, косметическими и/ или парикмахерскими процедурами (стрижка, окрашивание волос и прочие виды ухода за волосами). Часто под словом «маникюр» понимают внешний вид, обработку только ногтей. Выбор цвета лака для ногтей нередко диктуется модой. == История == Уход за ногтями практиковался ещё в Древнем мире. В Древнем Египте маникюр делали в основном мужчины; изображения маникюра и педикюра встречаются в гробницах Древнего Царства. Известно и обозначение профессии маникюрщика (jrjcn.wt). В Древней Греции мужчины также практиковали маникюр: с рук снимали грязь и нежелательные мозоли, потом красили соком ягод. Врачи Гиппократ и Гален советовали стричь ногти до конца пальца. В Древнем Риме было принято достаточно коротко стричь ногти с помощью специального маникюрного ножика. Как правило, этим занимались специалисты — рабы или свободные, которые зарабатывали немного. Ногти подстригали небольшим перочинным ножом вплоть до середины XVIII в., что нередко могло приводить к серьёзным травмам. К концу XVIII в. в обиход входят специальные ножницы и щипчики и другие инструменты для маникюра; в продаже появляются туалетные наборы, включавшие маникюрные принадлежности. К началу XX в. было принято, чтобы дама полировала ногти замшей. Иногда при этом потом их подкрашивали в розовый цвет, используя специальное масло. В 1900-х годах журнале Vogue сообщил о средстве, способном придать ногтям блеск. Средство нужно было нанести на ногти с помощью кисточки. В 1925 году появляется сразу два средства: лак для ногтей и жидкость для снятия лака. Наборы для маникюра Cutex, появившиеся в начале 1920-х, включали как жидкие средства, так и средства в виде порошка, щипчики и средства для полировки ногтей. В то время лак для ногтей был светло-розового оттенка и наносился лишь по центру ногтя. Макс Фактор, представивший в 1934 году первый лак, выпустил отбеливатель, позволяющий создать нечто похожее на современный французский маникюр. В 30-х годах косметические бренды пробовали выпускать на рынок совершенно разные лаки. Фирма Revlon стала выпускать лаки ярких цветов, используя нитроцеллюлозную краску, разработанную для автомобильной промышленности. Тогда же в США появилась мода на краску одинакового тона для ногтей и губной помады. Восьмидесятые продолжили развитие технологий наращивания ногтей. Рынок начали заполнять первые средства без запаха, было изобретено гелевое наращивание ногтей. В это время огромную популярность получил нейл-арт. В 2000-х годах появились новинки: биогель, 3D рисунки на ногтях, глиттеры, блёстки. == Техника и разновидности == Маникюр может включать в себя: Массаж рук Ванночки для кожи рук и ногтей Уход за ногтями, полировка, придание им формы Украшение ногтей лаком, стразами и др. Обработку кутикулы Наращивание ногтей С точки зрения обработки кутикулы различают два вида маникюра — обрезной и необрезной. При обрезном маникюре для среза кутикулы используют специальный инструмент — накожницы (их ещё иногда называют кутикульные кусачки; щипцы щипчики — их некорректное название и относится к инструменту пинцет для выщипывания волос на бровях), при необрезном — используются деревянные палочки или шлифуется специальным электрическим прибором для маникюра. Насчитывается более 16 видов маникюра, например: Классический или обрезной маникюр: кутикула обрезается специальными щипчиками или ножничками для заусенцев. При этом необходимо пользоваться стерильным инструментом. Европейский или необрезной маникюр: кутикула не обрезается, как при классическом, а отодвигается апельсиновыми палочками; щадящий вид маникюра. Французский маникюр: отличается способом нанесения лаков — неяркий (бледно-розовый, либо бежевый) по пальцевой пластине, белый на внешнем кончике. Классический французский маникюр — с белым кончиком ногтя, придуман в 1976 Джефом Пинком, основателем компании ORLY. Развитием этого вида маникюра стал чёрный французский маникюр и французский маникюр с рисунком. Но основное его отличие — отличный от цвета самого ногтя кончик — осталось. Американский маникюр: цвет лака и губной помады совпадает, форма ногтя овальная, длина небольшая. Лечебный маникюр: на ногтевую пластину наносится увлажняющая основа, после лечебный лак, направленные на восстановление поврежденной поверхности ногтя. Реальный эффект «лечебного» маникюра такой же, как если использовать обычную прозрачную основу (базу). Гель-лак (Shellac): покрытие ногтевой пластины специальным составом, в котором соединили лак и гель, который укрепляет ноготь, высыхает под действием специальной лампы и сохраняет покрытие на ногтях более длительное время, чем обычное лаковое. Наращивание ногтей: создание формы ногтя с помощью типсов, геля или акрила. Гель полимеризуется под действием UV-лучей в лампе, а акрил затвердевает после реакции с мономером в течение 30—60 секунд на воздухе. Экспресс-маникюр: длится значительно меньшее количество времени, чем полноценный, за счёт отсутствия в процедуре ванночек и удаления кутикулы. Мастер с помощью маникюрной палочки и размягчающего кожу средства отодвигает кутикулу, придаёт форму ногтевой пластине. Не всегда включает в себя цветное покрытие. Спа-маникюр: с соответствующими спа-процедурами — размачивание, массаж и т. д. Аппаратный маникюр: кутикула шлифуется специальной машинкой. Комбинированный маникюр: сочетание европейского, обрезного и аппаратного маникюра. Горячий маникюр: в начале процедуры руки помещаются в электрическую ванну с тёплым кремом или маслом. Во время процедуры в кожу рук втираются питательные и смягчающие составы. Кожа после горячего маникюра становится нежной, гладкой, ногти укрепляются, улучшается их внешний вид. Японский маникюр: вокруг ногтевой пластины создается своеобразный «чехол», защищающий её от внешних воздействий. Отличительная особенность японского маникюра — использование только натуральных составов и инструментов. Сначала проводится смягчение кутикулы, а в ногти втираются специальный препарат, который идентичен по составу ногтевой пластине. Затем ногти шлифуются и полируются специальной пудрой. Испанский маникюр: отличается глубиной и насыщенностью цвета, многослойностью. На ноготь наносится несколько слоев лака, каждый разного цвета. Каждый слой может покрывать как всю поверхность ногтя, так и только часть. При этом создаются разноцветные полосы, которые визуально удлиняют ноготь. Лунный маникюр: прорисовывается лунка ногтевого ложа отличным цветом от базового, как правило, белым или телесным по контуру или в противоположном направлении. Впервые этот дизайн был применён на показе Dior в 2010 году, что дает ему второе название «маникюр от Dior» или голливудский френч. В последнее время выделяется вместе с основанием и кончик ногтя, совмещая 2 вида — лунный и френч. Спейс-маникюр: за счёт крупных и мелких частиц — глиттеров, в лаке создается эффект ночного неба на ногтях. Градиент — размытый цветовой переход от одного оттенка лака к противоположному или смежному по вертикали или горизонтали. Nude: цветовые гаммы лаков максимально приближены к натуральным оттенкам кожи, ногтевой пластины. Тенденция на «макияж без макияжа». Спокойные пастельные тона иногда разбавляются прорисовыванием кончика ногтя или лунки из той же палитры оттенком. Некоторые производители лаков выпускают отдельные коллекции гаммы nude. == Обучение маникюру == Включает в себя изучение технологий наращивания ногтей с помощью акрила и геля, изучение материалов, техник маникюра и опила ногтя, техник выкладки материала на ноготь, выравнивание, практику с ногтями модели, а также уроки нейл-арта. Обучение наращиванию ногтей состоит из обучения наращиванию и рисованию на ногтях, или по другому нейл-арту. При наращивании ногтей с помощью акрила используется два способа — объёмный и плоский нейл-арт (дизайн ногтей). Плоский дизайн ногтей делают следующим образом: сначала наносят акрил на ногти, после чего создают рисунок на нём и наносят либо прозрачный лак, либо акрил. При использовании способа объёмного нейл-арта потребуются специальные заготовки, к примеру, в виде цветочков, они приклеиваются на основу акрила, далее подрисовываются остальные части рисунка и таким образом получается объёмный рисунок. В России специальность «Специалист по маникюру» утверждена 15 декабря 2018 года приказом Минпросвещения России от 12 ноября 2018 года № 201 (вместо устаревшего названия «Маникюрша»). При общественном маникюре необходимы повышенные требования к гигиене во избежание инструментального заражения грибковыми заболеваниями, в частности онихомикозом. == См. также == Педикюр Лак для ногтей Нейл-арт == Примечания == == Литература == Медведенко Н. Ю., Простакова Т. М. Косметика. Маникюр. Педикюр. (Учебный курс). — «Феникс», 2004. — 328 с. — ISBN 5-222-00770-7 Маникюр и педикюр. Практические советы // составитель Рассветова Е. С. — «АСТ», 2006. — 64 с. — 5-17-035593-9 Зеленова Г. С. Современный маникюр (Учебное пособие). — «Олехаус», 2002. Бойко Е. А. Искусство маникюра. Наглядно и просто — «АСТ», 2012—128 с. — ISBN 978-5-370-53304-3 Джеффорд Ж., Марш С., Свейн А. Искусство маникюра. Практическое руководство. — 2008. — ISBN 978-5-366-00153-3 Нортон Сэлли Маникюр для лентяек. Уход за руками. Дизайн ногтей. (пер. с англ. Ильенко О. А.) — «Мой мир», 2006 — 64 с. — ISBN 3-86605-495-5 Баек Джи. Маникюр и педикюр. Шаг за шагом. — Издательство: «Книжный клуб семейного досуга». Белгород, Харьков. — 2009. — ISBN 78-5-99100737-5 == Ссылки == https://daily.afisha.ru/beauty/22973-6-neskuchnyh-variaciy-francuzskogo-manikyura/ https://www.marieclaire.ru/krasota/korolevskiy-manikyur-lyubimyie-variantyi-keyt-megan-dianyi-i-ne-tolko/ https://www.thesymbol.ru/beauty/trends/gid-po-modnomu-manikyuru-90-letnih-idey/ https://graziamagazine.ru/beauty/kakoy-dizayn-nogtey-delat-uzhe-ne-modno-3-glavnyh-antitrenda-v-manikyure-2022/ https://tumentoday.ru/2022/04/29/muzhskoj-manikyur-v-tyumeni-o-polze-uhoda-za-rukami/ https://volkovysk.by/health/ehndokrinologi-ne-lyubyat-gel-laki.html https://novorab.ru/2022/04/26/v-novorossijske-podorozhal-manikyur-strizhyom-nogti-sami/

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