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Как выбрать крем для глаз: лучшие ингредиенты для борьбы с морщинами и тёмными кругами

Какие компоненты должны быть в креме для кожи вокруг глаз?
1:51
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Кожа вокруг глаз — одна из самых чувствительных и тонких на нашем теле, и ей требуется особый уход. Кремы для этой области часто содержат специфические ингредиенты, направленные на борьбу с признаками старения, усталости и недостатком увлажнения. Давайте разберёмся, какие компоненты стоит искать в креме для кожи вокруг глаз.

Какие компоненты должны быть в креме для кожи вокруг глаз?
Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield, PDM

Гиалуроновая кислота

Она помогает поддерживать оптимальный уровень влаги, что делает кожу вокруг глаз более упругой и гладкой. Гиалуроновая кислота также способствует уменьшению мелких морщин и предотвращает их появление.

Витамины C и E

Витамин C способствует осветлению тёмных кругов под глазами и стимулирует выработку коллагена, что помогает уменьшить признаки старения. Витамин E помогает защищать кожу от вредного воздействия свободных радикалов и увлажняет её.

Пептиды

Пептиды — это короткие цепочки аминокислот, которые стимулируют синтез коллагена и эластина, улучшая упругость и эластичность кожи. Они помогают уменьшить видимость морщин и укрепляют структуру кожи вокруг глаз.

Кофеин

Кофеин известен своими способностями уменьшать отёки и улучшать циркуляцию крови. В кремах для глаз он помогает уменьшить тёмные круги и избавить от усталого вида, делая кожу более свежей.

Ретиноиды

Ретиноиды, производные витамина A, улучшают текстуру кожи, стимулируют обновление клеток и помогают бороться с морщинами. Они также способствуют выравниванию тона кожи и уменьшению признаков старения.

Регулярное использование крема с правильными компонентами поможет вам сохранить кожу вокруг глаз здоровой, увлажнённой и сияющей.

Уточнения

Гиалуро́новая кислота́ — линейный гетерополисахарид, несульфированный гликозаминогликан, входящий в состав соединительной, эпителиальной и нервной тканей.

Аскорби́новая кислота́ (витамин C) — органическое соединение, является одним из основных веществ в человеческом рационе, которое необходимо для нормального функционирования соединительной и костной ткани. Выполняет биологические функции восстановителя и кофермента некоторых метаболических процессов, является антиоксидантом.

Витами́н E — группа природных соединений - производных токола. Витамин Е является универсальным протектором клеточных мембран от окислительного повреждения.

Ретиноиды — производные ретиноевой кислоты, группа веществ, входящих в группу витамина А.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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