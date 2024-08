Делаем скраб для жирной кожи: понадобится 3 простых ингредиента

Как сделать кофейный скраб для лица для жирной кожи

Моя семья Красота и стиль

Что вам понадобится

Кофе. Сахар. Гель алоэ вера.

Этапы приготовления кофейного скраба для лица для жирной кожи

Приготовьте домашний кофейный скраб с алоэ, выполнив следующие простые действия:

Фото: unsplash.com by Mark Daynes, PDM

Возьмите миску. Налейте в миску кофе. Добавьте сахар. Налейте гель алоэ вера. Все тщательно перемешайте, пока сахар не растворится на 50%.

Этот скраб можно хранить в холодильнике и использовать два или три раза в неделю. Он может обеспечить осветление кожи, убрать загар и подтянуть кожу.

Убедитесь, что вы используете точное количество каждого ингредиента. Вотрите скраб по всему лицу, кроме области под глазами. Не трите лицо слишком сильно, так как это может сделать его красным.

Уточнения

