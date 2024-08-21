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Избегайте этих ошибок: советы по домашнему педикюру от эксперта

Ошибки домашнего педикюра: как правильно ухаживать за стопами летом
1:00
Моя семья » Красота и стиль

Летом уход за стопами становится особенно важным, но при выполнении домашнего педикюра часто совершаются ошибки, которые могут ухудшить состояние кожи. Нейл-мастер Арина Степанова поделилась наиболее распространенными ошибками своих клиентов.

Ошибки домашнего педикюра: как правильно ухаживать за стопами летом
Фото: peakpx.com by Пиковый размер, CC0

Одна из них — использование слишком жесткой пемзы, которая, вопреки ожиданиям, не делает кожу мягче, а лишь способствует её утолщению. Более мягким и эффективным средством будут отшелушивающие носочки. Также стоит избегать распаривания ног в горячей воде, так как это может вызвать трещины и отслаивание кожи; температура воды не должна превышать 40 градусов. Полировка ногтей требует аккуратности — использование слишком жестких пилочек может привести к расслоению ногтей.

И наконец, многие пренебрегают использованием специального крема для стоп после процедуры, что снижает эффективность педикюра.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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