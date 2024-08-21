Экстренное очищение кожи: простые рецепты с натуральными ингредиентами

Натуральные очищающие средства для лица: как заменить привычную косметику

0:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В ситуациях, когда нет возможности использовать привычные средства для умывания, важно не оставлять кожу без очищения. Косметолог Лариса Гречишко предлагает несколько доступных натуральных средств, которые можно найти в любом доме и использовать вместо косметических продуктов.

Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, CC BY 3.0

Сок алоэ вера, благодаря своим успокаивающим и очищающим свойствам, может заменить мицеллярную воду, а оливковое масло эффективно удаляет макияж, увлажняя кожу и не забивая поры. Также можно приготовить скраб на основе масла и соды, но использовать его следует нечасто из-за агрессивного воздействия. Овсяная мука, смешанная с водой и медом, послужит отличным скрабом-маской, которую нужно оставить на лице на 15 минут, а затем смыть.

Наконец, теплое молоко, содержащее жиры, работает по принципу гидрофильного масла и может стать хорошей альтернативой для очищения кожи.

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