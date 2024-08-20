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Почему сульфаты в уходе за волосами не такие страшные, как кажется

Сульфаты в шампунях: вред или незаслуженная репутация
1:43
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Сульфаты — один из наиболее обсуждаемых и часто неправильно понятых ингредиентов в уходе за волосами. Они используются в шампунях и других средствах благодаря своим мощным очищающим свойствам, помогая эффективно удалять грязь, масло и остатки продуктов с волос и кожи головы.

Сульфаты в шампунях: вред или незаслуженная репутация
Фото: Wikipedia by Kim Newberg, PDM

Основные сульфаты, такие как лаурилсульфат натрия (SLS) и лауретсульфат натрия (SLES), создают обильную пену, что делает процесс мытья волос более приятным и эффективным. Однако сульфаты часто подвергаются критике из-за мифов, связанных с их якобы вредным воздействием. Один из распространенных мифов утверждает, что сульфаты лишают волосы естественных масел, делая их сухими и ломкими.

В современных формулах сульфаты часто сочетаются с кондиционирующими агентами, что предотвращает чрезмерную сухость. Кроме того, предполагаемое раздражение кожи головы, вызванное сульфатами, чаще связано с индивидуальной чувствительностью или неправильным использованием шампуня. Несмотря на опасения по поводу их безопасности, исследования показывают, что сульфаты, используемые в косметических продуктах, безопасны для человека.

Современные средства ухода за волосами часто включают кондиционирующие вещества, которые смягчают возможный иссушающий эффект сульфатов, обеспечивая баланс между эффективным очищением и поддержанием здоровья волос. Сульфаты также являются экономически выгодным ингредиентом, что делает качественный уход доступным для широкого круга потребителей.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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