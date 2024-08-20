Кому стоит отказаться от перманентного макияжа: советы косметолога

Перманентный макияж становится привлекательным решением для тех, кто устал тратить время на ежедневную прорисовку бровей и губ. Однако процедура непростая, и перед ее проведением важно разобраться, насколько она необходима и подходит ли вам. Обычно к мастерам перманентного макияжа обращаются люди старше 40 лет, когда собственный пигмент кожи тускнеет, или более молодые клиенты, желающие скорректировать асимметрию или изменить форму глаз.
Эффект держится около трех лет, но это зависит от индивидуальных особенностей и климатических условий.
Перманент не освобождает полностью от использования косметики, так как для легкой коррекции все равно могут понадобиться карандаши и тени. Процедура требует подготовки и обсуждения эскиза с мастером, но также сопряжена с возможным появлением отеков и покраснений после сеанса.
Противопоказаниями к проведению перманентного макияжа являются инфекционные заболевания, ВИЧ, СПИД, диабет, психические расстройства и высокая температура.
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