Кому стоит отказаться от перманентного макияжа: советы косметолога

Перманентный макияж: что нужно знать перед процедурой

1:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Перманентный макияж становится привлекательным решением для тех, кто устал тратить время на ежедневную прорисовку бровей и губ. Однако процедура непростая, и перед ее проведением важно разобраться, насколько она необходима и подходит ли вам. Обычно к мастерам перманентного макияжа обращаются люди старше 40 лет, когда собственный пигмент кожи тускнеет, или более молодые клиенты, желающие скорректировать асимметрию или изменить форму глаз.

Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks, PDM

Эффект держится около трех лет, но это зависит от индивидуальных особенностей и климатических условий.

Перманент не освобождает полностью от использования косметики, так как для легкой коррекции все равно могут понадобиться карандаши и тени. Процедура требует подготовки и обсуждения эскиза с мастером, но также сопряжена с возможным появлением отеков и покраснений после сеанса.

Противопоказаниями к проведению перманентного макияжа являются инфекционные заболевания, ВИЧ, СПИД, диабет, психические расстройства и высокая температура.

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