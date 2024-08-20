Как справиться с повышенным потоотделением: советы эндокринолога

Борьба с потливостью: причины и эффективные методы

0:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Потоотделение защищает организм от перегрева, но если оно становится чрезмерным, особенно в области лица и шеи, стоит обратить внимание на возможные причины и способы борьбы. Частыми причинами повышенного потоотделения являются гормональные изменения, генетическая предрасположенность и прием определенных лекарств, таких как антидепрессанты.

Фото: unsplash.com by Cynthia Magana cynthmag, PDM

Для уменьшения потливости рекомендуется правильно подбирать одежду, избегая синтетики, использовать матирующие салфетки для лица, скорректировать питание, исключив кофе, зеленый чай и острые продукты, а также работать со специалистом, чтобы точно определить и устранить источник проблемы.

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