Как справиться с повышенным потоотделением: советы эндокринолога

Потоотделение защищает организм от перегрева, но если оно становится чрезмерным, особенно в области лица и шеи, стоит обратить внимание на возможные причины и способы борьбы. Частыми причинами повышенного потоотделения являются гормональные изменения, генетическая предрасположенность и прием определенных лекарств, таких как антидепрессанты.
Для уменьшения потливости рекомендуется правильно подбирать одежду, избегая синтетики, использовать матирующие салфетки для лица, скорректировать питание, исключив кофе, зеленый чай и острые продукты, а также работать со специалистом, чтобы точно определить и устранить источник проблемы.
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