3 ингредиента — и маска готова: кожа лица станет ровной и напитанной

После умывания кожа будет чувствовать себя напитанной и здоровой. Используйте маску два раза в неделю, чтобы увидеть результат и закрепить его. Ваша кожа заметит разницу после частого применения.
Избегайте нанесения маски, если у вас аллергия на какой-либо из ее ингредиентов. Также не стоит наносить ее близко к области глаз. При использовании магазинного геля с алоэ обязательно ознакомьтесь со списком ингредиентов.
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Если вы проводите много времени на своем огороде, то наверняка не раз сталкивались с нашествием муравьев. Эти трудолюбивые насекомые могут быстро уничтожить все ваши старания, разрушая корни растений и нарушая их рост. К счастью, существует несколько действенных способов, позволяющих быстро и эффективно избавиться от муравьев на участке.