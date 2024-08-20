3 ингредиента — и маска готова: кожа лица станет ровной и напитанной

Самодельная маска для лица с кофе и алоэ вера

0:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Этапы приготовления

Положите кофейную гущу в миску. Смешайте алоэ с кофейной гущей. Добавьте в смесь мед. Нанесите маску на время от 10 до 15 минут, а затем умойте лицо.

После умывания кожа будет чувствовать себя напитанной и здоровой. Используйте маску два раза в неделю, чтобы увидеть результат и закрепить его. Ваша кожа заметит разницу после частого применения.

Фото: flickr.com by Демион, CC BY 2.0

Избегайте нанесения маски, если у вас аллергия на какой-либо из ее ингредиентов. Также не стоит наносить ее близко к области глаз. При использовании магазинного геля с алоэ обязательно ознакомьтесь со списком ингредиентов.

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