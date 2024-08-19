Как избавиться от прыщей на лбу: причины, виды и эффективное лечение

Прыщи на лбу, как и на других участках лица, могут вызывать значительный дискомфорт. Они могут варьироваться от случайных высыпаний до глубоких кистозных образований, и их лечение зачастую оказывается сложной задачей. Акне на лбу возникает из-за закупорки пор, что приводит к появлению различных типов высыпаний, включая комедоны, папулы, пустулы и милии.
Основными причинами акне являются избыточное выделение жира, накопление отмерших клеток кожи, потоотделение и механическое воздействие, например, трение о кожу.
Для борьбы с прыщами рекомендуется регулярное очищение кожи, использование эксфолиантов, увлажнение и применение ретиноидов. Лечение акне требует терпения, так как результаты могут стать заметными только через несколько недель.
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