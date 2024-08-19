Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперт объяснил, почему родные аккумуляторы работают дольше, чем батареи из магазина
Рецепт морковно-тыквенных маффинов с грецкими орехами
Сибирские летучие мыши: новые источники коронавирусов обнаружены учеными
В Москве стартовали съёмки комедии "Царевна-лягушка"
Игровая консоль Zotac Zone поступит в продажу в сентябре
Аналитик прогнозирует стабилизацию рубля к доллару на уровне 90 рублей
Экс-игрок "МЮ" Канчельскис назвал судейство в РПЛ безобразием
Врач Дмитрова: хлоргексидин в пастах способен спровоцировать дисбактериоз
При ударах по мостам в Курской области ВСУ потеряли лучшие образцы НАТО

Как избавиться от прыщей на лбу: причины, виды и эффективное лечение

Секреты здоровой кожи: советы по борьбе с акне на лбу
0:54
Моя семья » Красота и стиль

Прыщи на лбу, как и на других участках лица, могут вызывать значительный дискомфорт. Они могут варьироваться от случайных высыпаний до глубоких кистозных образований, и их лечение зачастую оказывается сложной задачей. Акне на лбу возникает из-за закупорки пор, что приводит к появлению различных типов высыпаний, включая комедоны, папулы, пустулы и милии.

Секреты здоровой кожи: советы по борьбе с акне на лбу
Фото: Freepik is licensed under Free license

Основными причинами акне являются избыточное выделение жира, накопление отмерших клеток кожи, потоотделение и механическое воздействие, например, трение о кожу.

Для борьбы с прыщами рекомендуется регулярное очищение кожи, использование эксфолиантов, увлажнение и применение ретиноидов. Лечение акне требует терпения, так как результаты могут стать заметными только через несколько недель.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Как вывести клопов и не допустить повторного заражения дома — мощное комбо

Три шага к уничтожению клопов — так, чтобы они держались подальше от вашего дома.

Британцам подсказали три шага для полного уничтожения клопов в доме
Вкусная советская подливка без мяса: хороша для любых мясных блюд и гарниров
Старый рецепт простой подливки к котлетам, пюре или рису: её вкус вернёт вас в детство
Уточнён перечень работ, входящих в техобслуживание бытового газового оборудования
Похудеть за 14 дней реально: 3 лайфхака, которые изменят вашу жизнь
Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим наши ценности Дмитрий Плотников Алиев выбрал курс на сотрудничество с Путиным. Редкий пример суверенитета Любовь Степушова Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так Виктор Пахомов
4 упражнения для похудения в талии за 30 дней
Как эффективно заточить секатор: инструкция
Бабушкин рецепт теста для жареных пирожков: они получаются румяные, пышные и воздушные
Бабушкин рецепт теста для жареных пирожков: они получаются румяные, пышные и воздушные
Последние материалы
Аналитик прогнозирует стабилизацию рубля к доллару на уровне 90 рублей
Экс-игрок "МЮ" Канчельскис назвал судейство в РПЛ безобразием
В США рассказали о "скваженной мине", на которой сидит страна
Врач Дмитрова: хлоргексидин в пастах способен спровоцировать дисбактериоз
При ударах по мостам в Курской области ВСУ потеряли лучшие образцы НАТО
Секреты здоровой кожи: советы по борьбе с акне на лбу
Кассовые сборы кинотеатров в России могут достичь 43 млрд рублей в 2024 году
В Москве раскрыта группа лиц, подстроившая более 100 ДТП ради страховых выплат
Пять способов примнения нашатырного спирта для чистки автомобиля
Искусственный интеллект теперь помогает диагностировать болезнь Паркинсона
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.