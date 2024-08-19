Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пять способов примнения нашатырного спирта для чистки автомобиля
Искусственный интеллект теперь помогает диагностировать болезнь Паркинсона
В России наблюдается рост отказов в выдаче ипотеки
Подборка игр в жанре постапокалипсиса и выживания
Поклонники ужасов составили список 5 самых страшных фильмов от Netflix
Как подготовить клубнику к потрясающему урожаю в следующем году: важные советы на сентябрь
МИД РФ объявил о расширении санкций против Британии
Жара в Балтийском море грозит уничтожить жизнь под водой
Футболист Глушенков заработал штрафов ПДД на 160 тысяч

Как добиться идеальных бровей: советы от профессионала

Секреты выразительных бровей: уход и коррекция для безупречного образа
1:00
Моя семья » Красота и стиль

Красивые и ухоженные брови придают лицу выразительность и особый шарм. Чтобы добиться идеальной формы, лучше доверить эту задачу профессионалу, так как домашняя коррекция может привести к асимметрии и проплешинам.

Секреты выразительных бровей: уход и коррекция для безупречного образа
Фото: commons.wikimedia.org by courtney murray rhodes, CC BY 2.0

Для укрепления и ускорения роста волосков рекомендуется использовать масло усьмы, которое также помогает восстановить брови после татуажа или выщипывания. Между процедурами коррекции можно подкрашивать брови карандашом или маркером, чтобы создать эффект густоты. Окрашивание бровей лучше доверить специалисту, который подберет безопасный краситель и подходящий оттенок.

Если брови непослушные, идеальным решением станет ламинирование, которое фиксирует волоски в нужном положении на 1,5-2 месяца. Уход за бровями играет важную роль в создании гармоничного образа, и этим вопросам стоит уделить особое внимание.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Как вывести клопов и не допустить повторного заражения дома — мощное комбо

Три шага к уничтожению клопов — так, чтобы они держались подальше от вашего дома.

Британцам подсказали три шага для полного уничтожения клопов в доме
Вкусная советская подливка без мяса: хороша для любых мясных блюд и гарниров
Старый рецепт простой подливки к котлетам, пюре или рису: её вкус вернёт вас в детство
Уточнён перечень работ, входящих в техобслуживание бытового газового оборудования
Похудеть за 14 дней реально: 3 лайфхака, которые изменят вашу жизнь
Алиев выбрал курс на сотрудничество с Путиным. Редкий пример суверенитета Любовь Степушова Авантюра Зеленского в Курской области съела все резервы и запасы ВСУ Дмитрий Плотников Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так Виктор Пахомов
4 упражнения для похудения в талии за 30 дней
Как эффективно заточить секатор: инструкция
Бабушкин рецепт теста для жареных пирожков: они получаются румяные, пышные и воздушные
Бабушкин рецепт теста для жареных пирожков: они получаются румяные, пышные и воздушные
Последние материалы
Искусственный интеллект теперь помогает диагностировать болезнь Паркинсона
В России наблюдается рост отказов в выдаче ипотеки
В США прокомментировали уничтожение западного Challenger 2 под Курском
Секреты выразительных бровей: уход и коррекция для безупречного образа
Подборка игр в жанре постапокалипсиса и выживания
Поклонники ужасов составили список 5 самых страшных фильмов от Netflix
Как подготовить клубнику к потрясающему урожаю в следующем году: важные советы на сентябрь
МИД РФ объявил о расширении санкций против Британии
Жара в Балтийском море грозит уничтожить жизнь под водой
Футболист Глушенков заработал штрафов ПДД на 160 тысяч
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.