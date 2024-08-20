Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия и Азербайджан начинают производство современных танкеров класса "река-море"
Сборная России объявила расширенный состав на матчи с Таиландом и Вьетнамом
Жители Москвы всё чаще используют цифровые услуги портала mos.ru
Тушёная капуста как в детском саду: отличный гарнир, подходит для детского питания
Спасатели эвакуировали туристку с высокогорного сочинского озера
Дженнифер Лоуренс сыграет обезумевшую девушку в фильме "Умри, моя любовь"
Основные схемы мошенничества в автостраховании: угрозы и меры защиты
Патрушев предлагает развивать ключевые арктические порты для Севморпути
Учёные предупреждают о возможном землетрясении на Камчатке

Как работает пилинг-скатка: всё о принципе действия, преимуществах и правильном применении

Что такое пилинг-скатка и как её правильно использовать для сияющей кожи?
Моя семья » Красота и стиль

Пилинг-скатка — это популярный косметический продукт, который помогает очищать и обновлять кожу. Она стала одним из любимых средств для ухода за лицом благодаря своей простоте и эффективности. Давайте разберемся, что представляет собой пилинг-скатка и как она работает.

Что такое пилинг-скатка и как её правильно использовать для сияющей кожи?
Фото: flickr.com by LG전자, CC BY 2.0

Как работает пилинг-скатка?

Пилинг-скатка представляет собой гель или крем с активными компонентами, которые взаимодействуют с верхним слоем эпидермиса. Основная особенность этого средства — это её способность удалять ороговевшие клетки кожи при помощи физического трения. Когда вы наносите скатку на влажное лицо и начинаете массировать, её текстура начинает сворачиваться и образовывать маленькие частички, которые собирают омертвевшие клетки и загрязнения. Этот процесс помогает сделать кожу более гладкой и свежей.

Преимущества использования пилинг-скатки

Одним из главных преимуществ этого продукта является его лёгкость в применении и видимый результат. Эта процедура не только очищает от мёртвых клеток, но и способствует улучшению микроциркуляции, делая кожу более сияющей и свежей. Пилинг-скатка также помогает в выравнивании тона лица и уменьшении видимости пор.

Как правильно использовать пилинг-скатку?

  1. Очистите лицо: перед нанесением пилинг-скатки убедитесь, что ваша кожа очищена от макияжа и загрязнений.
  2. Нанесите скатку: небольшое количество средства нанесите на влажное лицо, избегая области вокруг глаз.
  3. Массируйте кожу: лёгкими круговыми движениями массируйте лицо, пока не образуются частички пилинга.
  4. Смойте средство: тщательно смойте остатки скатки теплой водой и нанесите увлажняющий крем.

Важные моменты

Несмотря на свою эффективность, пилинг-скатка не подходит для всех типов кожи. Людям с чувствительной или воспалённой кожей стоит использовать её с осторожностью или проконсультироваться с дерматологом перед началом использования.

Регулярное использование такого пилинга поможет вам достичь гладкой и сияющей кожи без лишних усилий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Как раз и навсегда избавиться от муравьев на даче: 3 проверенных рецепта

Если вы проводите много времени на своем огороде, то наверняка не раз сталкивались с нашествием муравьев. Эти трудолюбивые насекомые могут быстро уничтожить все ваши старания, разрушая корни растений и нарушая их рост. К счастью, существует несколько действенных способов, позволяющих быстро и эффективно избавиться от муравьев на участке.

Простые и действенные способы навсегда отогнать муравьёв с вашего огорода
Плов по-домашнему: как приготовить идеальное национальное блюдо
Насыщенный, ароматный плов: секреты приготовления этого восточного блюда
Тушёные кабачки с рисом и овощами: недорогое и полезное блюдо из самых простых продуктов
Сводка с фронта: в Курской области ситуация рушится и Киев отказывается от операции, ВС РФ освободили Нью-Йорк
Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим наши ценности Дмитрий Плотников Алиев выбрал курс на сотрудничество с Путиным. Редкий пример суверенитета Любовь Степушова Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так Виктор Пахомов
Упражнение "ситап" отлично подойдет для здоровой спины и рельефного пресса
Простые слойки с ягодами: тесто берём готовое, от вас требуется только приготовить начинку
Пять советов для безопасности вашего багажа: как избежать потери вещей при авиапутешествиях
Пять советов для безопасности вашего багажа: как избежать потери вещей при авиапутешествиях
Последние материалы
Основные схемы мошенничества в автостраховании: угрозы и меры защиты
Патрушев предлагает развивать ключевые арктические порты для Севморпути
В США восхитились китайскими истребителями J-16
Учёные предупреждают о возможном землетрясении на Камчатке
Отжимания: эффективный способ укрепления верхней части тела
Как вернуть сладость малине: советы по устранению излишней кислотности
Россия увеличивает экспорт углеводородов в Китай
Google обновила платформу Gemini Advanced, представив модель 1.5 Pro
Капоната: лёгкое сицилийское рагу из баклажанов, лука и томатной пасты
Тренды осени: главные цвета одежды, которые будут в моде в этом сезоне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.