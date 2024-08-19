3 простых совета, как получить естественную яркость глаз

Советы, как придать глазам отдохнувший и свежий вид

1:32 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Массаж глаз

Если вы хотите максимально эффективно ухаживать за кожей вокруг глаз, используйте ультрамягкий массаж глаз, который поможет улучшить отток лимфы, смягчить морщины, уменьшить темные круги под глазами и усталость, а также снять отечность глаз.

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Согрейте руки, потерев их друг о друга, затем положите их на глаза. Теперь аккуратно помассируйте область вокруг глаз круговыми движениями. Вы также можете приложить небольшое давление. Делайте это около 10 минут, пока ваше напряжение начнет ослабевать.

Поддерживайте хорошее здоровье глаз

Если вы живете в жарком или высокогорном климате, воздух может быть сухим, что является основной причиной покраснения или зуда в глазах.

Пыльца, пыль и перхоть домашних животных могут раздражать и воспалять глаза. Оставайтесь дома, когда количество пыльцы высокое, и поддерживайте чистоту в доме, чтобы свести к минимуму воздействие пыли. Добавьте увлажнитель воздуха в помещения, где вы проводите больше всего времени.

Используйте розовую воду

Розовая вода является популярным средством для тусклых и безжизненных глаз. Благодаря своим противовоспалительным и противоинфекционным свойствам, она помогает уменьшить отечность и осветлить глаза.

Нанесите несколько капель розовой воды на ватный диск и нанесите на область вокруг глаз. Храните розовую воду в холодильнике.

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