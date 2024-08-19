Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Закуска из лаваша с сыром и зеленью: вкусно и просто
Уролог Пульбере: морс из клюквы помогает защититься от цистита и пиелонефрита
Экономист: укрепление рубля может навредить российской экономике
Новый внедорожник Toyota Sequoia появился в продаже в России
Какими натуральными средствами можно заменить дезодорант
Профессор Елена Мельникова предостерегла от лечения инсульта кровопусканием
Колумбия прекратила поставки угля в Израиль
75% водителей такси не оформили ОСГОП к 1 сентября
Почему собака может забыть хозяина: кинолог объяснил причины "плохой памяти" питомца

3 простых совета, как получить естественную яркость глаз

Советы, как придать глазам отдохнувший и свежий вид
1:32
Моя семья » Красота и стиль

Массаж глаз

Если вы хотите максимально эффективно ухаживать за кожей вокруг глаз, используйте ультрамягкий массаж глаз, который поможет улучшить отток лимфы, смягчить морщины, уменьшить темные круги под глазами и усталость, а также снять отечность глаз.

Советы, как придать глазам отдохнувший и свежий вид
Фото: unsplash.com by Remy_Loz axellvak, PDM

Согрейте руки, потерев их друг о друга, затем положите их на глаза. Теперь аккуратно помассируйте область вокруг глаз круговыми движениями. Вы также можете приложить небольшое давление. Делайте это около 10 минут, пока ваше напряжение начнет ослабевать.

Поддерживайте хорошее здоровье глаз

Если вы живете в жарком или высокогорном климате, воздух может быть сухим, что является основной причиной покраснения или зуда в глазах. 

Пыльца, пыль и перхоть домашних животных могут раздражать и воспалять глаза. Оставайтесь дома, когда количество пыльцы высокое, и поддерживайте чистоту в доме, чтобы свести к минимуму воздействие пыли. Добавьте увлажнитель воздуха в помещения, где вы проводите больше всего времени.

Используйте розовую воду

Розовая вода является популярным средством для тусклых и безжизненных глаз. Благодаря своим противовоспалительным и противоинфекционным свойствам, она помогает уменьшить отечность и осветлить глаза.

Нанесите несколько капель розовой воды на ватный диск и нанесите на область вокруг глаз. Храните розовую воду в холодильнике.

 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как вывести клопов и не допустить повторного заражения дома — мощное комбо

Три шага к уничтожению клопов — так, чтобы они держались подальше от вашего дома.

Британцам подсказали три шага для полного уничтожения клопов в доме
Вкусная советская подливка без мяса: хороша для любых мясных блюд и гарниров
Старый рецепт простой подливки к котлетам, пюре или рису: её вкус вернёт вас в детство
Уточнён перечень работ, входящих в техобслуживание бытового газового оборудования
Похудеть за 14 дней реально: 3 лайфхака, которые изменят вашу жизнь
Авантюра Зеленского в Курской области съела все резервы и запасы ВСУ Дмитрий Плотников Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так Виктор Пахомов Диверсия на "Северных потоках" была казусом-бели. Почему же Германия не объявила войну Украине? Любовь Степушова
4 упражнения для похудения в талии за 30 дней
Бабушкин рецепт теста для жареных пирожков: они получаются румяные, пышные и воздушные
Как эффективно заточить секатор: инструкция
Как эффективно заточить секатор: инструкция
Последние материалы
Закуска из лаваша с сыром и зеленью: вкусно и просто
Уролог Пульбере: морс из клюквы помогает защититься от цистита и пиелонефрита
Преображение Господне: наполни душу светом
Экономист: укрепление рубля может навредить российской экономике
Новый внедорожник Toyota Sequoia появился в продаже в России
Ответ России на санкции оказался чувствительным для западных авиакомпаний
Какими натуральными средствами можно заменить дезодорант
Профессор Елена Мельникова предостерегла от лечения инсульта кровопусканием
Историк Митина: "Жизнь в Северной Корее меняется на глазах"
Колумбия прекратила поставки угля в Израиль
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.