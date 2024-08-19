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Чем можно заменить дезодорант: натуральные продукты также хорошо устраняют запах пота

Какими натуральными средствами можно заменить дезодорант
1:16
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Чем можно заменить дезодорант

Заменить дезодоранты можно натуральными средствами, которые есть практически в каждом доме.

Какими натуральными средствами можно заменить дезодорант
Фото: commons.wikimedia.org by © Ralf Roletschek, CC BY-SA 1.0

Первый способ заключается в использовании пищевой соды и кукурузного крахмала. Эти продукты будут работать как порошок. Для этого смешайте одну часть пищевой соды с шестью частями крахмала. Нанесите готовое изделие на область подмышек.

Лимонная кислота и медицинский спирт помогут убить бактерии. Лимонный сок не только поможет вам продезинфицировать подмышки, но и подарит свежий аромат. Будьте осторожны, если ваша кожа чувствительна. Лимонный сок может усугубить раздражение или вызвать аллергию.

Сначала протестируйте продукт на небольшом участке кожи.  Если все в порядке, нанесите небольшое количество сока на ватный тампон, затем на подмышку.

Медицинский спирт также не только убивает вредные бактерии, но и устраняет неприятный запах пота. Вы можете использовать дезинфицирующее средство для рук.

Эфирное масло кокоса или чайного дерева помогут справиться с неприятным запахом пота, они обладают антибактериальными свойствами.

Уточнения

Дезодора́нт (от фр. dés — приставка, означающая удаление, и лат. odor — запах) — косметическое средство для маскировки, ослабления или устранения неприятных запахов.

Гидрокарбона́т на́трия (лат. Natrii hydrocarbonas), другие названия: бикарбона́т на́трия, питьева́я или пищева́я со́да, двууглеки́слый на́трий — неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO3.

Лимо́нная кислота́ (химическая формула — C6H8O7) — органическая кислота средней силы, относящаяся к классу предельных карбоновых кислот.

Спирты́ — органические соединения, содержащие одну или более гидроксильных групп (гидроксил, −OH), непосредственно связанных с насыщенным (находящимся в состоянии sp³-гибридизации) атомом углерода.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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