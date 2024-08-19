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Натуральный уход за телом: альтернативы дезодорантам и антибактериальным средствам

Как уменьшить частоту использования дезодоранта: советы косметолога
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Регулярное использование дезодорантов стало привычной частью нашей повседневной бьюти-рутины, и отказываться от них не стоит. Однако можно снизить частоту их применения, соблюдая определенные рекомендации.

Как уменьшить частоту использования дезодоранта: советы косметолога
Фото: commons.wikimedia.org by Larisa Birta larisabirta, PDM

Важно избегать частого использования антибактериальных продуктов, так как они могут негативно влиять на микробиом, уничтожая полезные бактерии и изменяя естественный запах тела. Натуральные очищающие средства с маслами, такими как эфирные масла цитрусовых или цветочные, могут стать отличной альтернативой. Добавление их в ванну поможет провести детоксикацию и поддерживать кожу в хорошем состоянии.

Начинать день с стакана воды также полезно, так как это помогает запустить обмен веществ и поддерживать оптимальную температуру тела. Для достижения наилучшего эффекта рекомендуется пить воду регулярно в течение дня.

Уточнения

Дезодора́нт (от фр. dés — приставка, означающая удаление, и лат. odor — запах) — косметическое средство для маскировки, ослабления или устранения неприятных запахов.

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H2O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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