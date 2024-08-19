Цвет помады и белоснежная улыбка: правила удачного сочетания

Как выбрать помаду, чтобы подчеркнуть белизну зубов

1:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Правильно подобранный оттенок губной помады может значительно улучшить восприятие белизны зубов, тогда как неудачный выбор может испортить общее впечатление. Для того чтобы подчеркнуть белизну улыбки, рекомендуется выбирать максимально яркие и холодные оттенки помады, такие как ярко-красный, сливовый, фиолетово-розовый и синий. Эти цвета создают контраст с зубами, визуально делая их белее и блестящими.

Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, CC BY 2.0

В то же время тёплые оттенки, такие как оранжевый, светло-бежевый, персиковый и коралловый, наоборот, подчеркивают желтизну зубов, что делает их менее привлекательными. Нюдовые оттенки также могут придать зубам желтоватый оттенок, поэтому лучше выбирать светло-розовые варианты, чтобы сохранить эффект белизны. Влияние цвета помады на восприятие цвета зубов связано с контрастом, оптическими иллюзиями и психологическими ассоциациями.

Однако цвет помады не оказывает влияния на здоровье зубов, и случайные следы на зубах легко удаляются салфеткой или зубной щеткой.

Уточнения

Пома́да (фр. pommade) — косметическое средство для ухода за волосами. Вышло из употребления к середине XX века. В современном языке слово «помада» ассоциируется с губной помадой. == Литература == Личная помада // Товарный словарь / И. А. Пугачёв (главный редактор). — М.: Государственное издательство торговой литературы, 1958. — Т. V. — Стб. 87. — 588 с.

Зу́бы — органы в ротовой полости человека, служащие для первичной механической обработки пищи.

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