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Причины выпадения ресниц: на что стоит обратить внимание

Как сохранить ресницы: привычки, которые стоит изменить
1:08
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Выпадение ресниц может стать серьёзной проблемой, и не всегда причина в состоянии здоровья. Иногда это связано с нашими привычками. Одной из причин может быть неправильное удаление макияжа, особенно если используются неподходящие средства. Для чувствительной кожи век важно выбирать двухфазное средство на основе масла, чтобы избежать излишнего трения и выпадения ресниц.

Как сохранить ресницы: привычки, которые стоит изменить
Фото: commons.wikimedia.org by ROTFLOLEB, CC BY-SA 3.0

Ещё один фактор — использование просроченных косметических продуктов. Тушь и карандаши для глаз со временем теряют свои свойства и могут вызывать аллергические реакции. Важно следить за сроком годности и использовать гипоаллергенные составы. Частое трение глаз также негативно влияет на состояние ресниц, приводя к их выпадению и истончению. Даже лимфодренажный массаж век может усугубить проблему.

Наращивание ресниц, хоть и выглядит привлекательно, также может стать причиной их потери. Изначально слабые ресницы могут не выдержать нагрузки, что приведёт к их значительному поредению.

Уточнения

Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих. == Литература == Психогенные заболевания кожи: дерматомания / Архангельская E. И. // Большая медицинская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. Б. В. Петровский. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1983. — Т. 21 : Преднизолон — Растворимость. — 560 с. : ил.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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