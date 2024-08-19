Какой способ сушки волос безопаснее: выбор между естественным высыханием и феном

Естественная сушка или фен: как правильно заботиться о волосах

1:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Волосы играют важную роль в самовыражении, однако частые укладки и окрашивания могут нанести им значительный ущерб. Вопрос о том, действительно ли естественная сушка лучше для волос, требует изучения. Естественная сушка, при которой не используется тепло, действительно менее вредна для волос, поскольку не вызывает термических повреждений. Однако влажные волосы остаются хрупкими и подвержены ломкости до полного высыхания.

Фото: openverse.org by wuestenigel, CC BY 2.0

С другой стороны, сушка феном позволяет создать различные прически, придавая волосам гладкость и блеск. Но она также может привести к повреждениям при отсутствии должной термозащиты. Для людей с поврежденными или химически обработанными волосами естественная сушка предпочтительнее, так как она минимизирует дальнейший ущерб.

Тем не менее, если используется фен, особенно важно применять термозащитные средства и избегать высоких температур.

Уточнения

Фён (нем. Föhn, от лат. favonius — римского эквивалента Зефира) — сильный, порывистый, тёплый и сухой местный ветер, дующий с гор в долину. Широко распространён во всех горных местностях (Кавказ, Альпы, Карпаты, Гималаи, Памир и др.). Термин «фён» первоначально использовался для обозначения южного ветра, который дует в зимние месяцы и приносит оттепели на северную сторону Альп.

Фен — прибор, выдающий направленный поток нагретого воздуха. Важнейшей особенностью фена является возможность подачи тепла точно в заданную область.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.