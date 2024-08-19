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Как защитить кожу осенью: основные правила ухода

Осенний уход за кожей: секреты увлажнения и защиты
1:30
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С наступлением осеннего сезона кожа нуждается в особом уходе. В этот период, когда погода становится более прохладной и сухой, важно обеспечить коже достаточное увлажнение как изнутри, так и снаружи. Снижение температуры и уровня влажности приводит к уменьшению содержания влаги в коже, что может вызвать сухость и выработку избыточного кожного сала, приводящего к высыпаниям.

Осенний уход за кожей: секреты увлажнения и защиты
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Для поддержания кожи в хорошем состоянии рекомендуется пить больше воды, использовать увлажняющие продукты и средства, а также устанавливать увлажнитель воздуха. Дополнительно можно применять питательные маски, которые помогут восстановить поврежденную кожу после лета. Осенью стоит заменить легкие увлажняющие средства на более плотные кремы, которые создадут барьер между кожей и окружающей средой. Важно продолжать использовать солнцезащитные средства с SPF даже в холодную погоду, так как ультрафиолетовые лучи могут повредить кожу, даже если небо затянуто облаками.

Особое внимание следует уделять уходу за губами, которые часто страдают от сухости в межсезонье. Не забывайте избегать агрессивных ингредиентов, таких как спирт, отдушки и сильные кислоты, которые могут усугубить сухость кожи. Осенью также рекомендуется использовать масла для лица, которые помогут восстановить баланс влаги и защитить кожу от неблагоприятных факторов.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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