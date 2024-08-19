Польза и риски ретинола: как избежать побочных эффектов при уходе за кожей

Ретинол: как правильно использовать мощный ингредиент в уходе за кожей

1:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ретинол, производное витамина А, широко признан эффективным средством для ухода за кожей, обладая множеством полезных свойств, таких как ускорение обновления клеток, улучшение выработки коллагена и уменьшение пор. Он помогает бороться с мелкими морщинами, акне и пигментацией, доступен как в рецептурных, так и в безрецептурных формах, включая сыворотки и кремы.

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Однако важно понимать, что чрезмерное использование ретинола может привести к негативным последствиям, таким как раздражение, покраснение и шелушение кожи. Оптимальный способ его применения заключается в постепенном увеличении концентрации и частоты использования, начиная с низких доз и медленно переходя к более высоким при хорошей переносимости кожи. Если возникает раздражение, рекомендуется прекратить использование и временно перейти на щадящий уход за кожей. Важно также защищать кожу от воздействия солнца, так как ретинол повышает чувствительность к ультрафиолету.

Для уменьшения риска раздражения можно применять метод нанесения ретинола "сэндвичем", когда препарат наносится поверх увлажняющих средств.

Уточнения

Ретино́л (истинный витамин A, (1,1,5-триметилциклогексен-5-ил-6)-(3,7-диметилнонатетраен-2,4,6,8-ол-1) (рац. формула С20Н30О) — жирорастворимый витамин, антиоксидант.

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