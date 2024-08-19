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Натуральные средства для очищения кожи: эффективные решения в непредвиденной ситуации

Как ухаживать за кожей без привычных средств: советы косметолога
1:16
Моя семья » Красота и стиль

В непредвиденной ситуации, когда нет возможности использовать привычные средства для очищения кожи, важно не оставлять её без ухода. Косметолог Лариса Гречишко рекомендует несколько доступных натуральных средств, которые можно найти почти в каждом доме.

Как ухаживать за кожей без привычных средств: советы косметолога
Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, CC BY 3.0

Алоэ вера, известное своими успокаивающими свойствами, может использоваться для снятия макияжа, однако после его применения необходимо тщательно умыться водой. Оливковое масло, благодаря своим увлажняющим и некомедогенным свойствам, также подходит для снятия макияжа, особенно если его предварительно немного подогреть. Однако смыть масло с век может быть сложно, поэтому лучше использовать его в этой зоне только в крайнем случае. Смешав оливковое масло с содой, можно создать скраб, но использовать его следует осторожно, так как это средство может быть агрессивным для кожи.

Еще один вариант скраба можно приготовить из овсяной муки, воды и меда, который также действует как маска. Простое теплое молоко, благодаря содержанию жиров, может стать отличным очищающим средством, так как действует по принципу гидрофильного масла, очищая кожу мягко и эффективно.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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