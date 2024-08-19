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Восстановление ногтей после неудачного маникюра: советы и предостережения от нейл-стилиста

Как избежать повреждения ногтей и что делать, если маникюр оказался неудачным
1:23
Моя семья » Красота и стиль

После неудачного визита к нейл-мастеру можно столкнуться с проблемой поврежденной ногтевой пластины. Причинами могут стать неграмотная работа мастера, использование агрессивных средств или некачественного покрытия.

Как избежать повреждения ногтей и что делать, если маникюр оказался неудачным
Фото: openverse.org by No Door An Aperture, CC BY-SA 2.0

Восстановление ногтей после таких повреждений требует времени и терпения, так как полное восстановление происходит только с полным отрастанием ногтей, что может занять от 3 до 6 месяцев. Нейл-стилист Оксана Новикова объяснила, что во время аппаратного или комбинированного маникюра существует риск пропилов, особенно если мастер неправильно использует инструменты или удаляет слишком много ногтевого слоя при подготовке ногтя к нанесению гель-лака. Даже при качественном покрытии важно следовать рекомендациям мастера, не пропускать коррекции и не пытаться самостоятельно снимать гель-лак, чтобы не повредить дорсальный слой ногтя.

Для временного укрепления поврежденных ногтей можно использовать специальные средства, но они лишь обеспечат защиту до тех пор, пока находятся на ногтях. Чтобы избежать истончения ногтей, стоит тщательно выбирать салон, обращать внимание на отзывы и используемые материалы, а также выполнять рекомендации мастера по уходу за покрытием и регулярно увлажнять ногти и кутикулу.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов. == Литература == Дёмин Р. Н. Древнекитайская философия на ноготках (рисунки на ногтях как средство Мнемозины) // Философия — Детям. Интеллект и творчество: Материалы Пятой Международной научно-практической конференции .6-8 ноября 2012 г. М., 2012. — С.12-14.

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки). == Литература == Медведенко Н. Ю., Простакова Т. М. Косметика. Маникюр. Педикюр. (Учебный курс). — «Феникс», 2004. — 328 с. — ISBN 5-222-00770-7 Маникюр и педикюр. Практические советы // составитель Рассветова Е. С. — «АСТ», 2006. — 64 с. — 5-17-035593-9

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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