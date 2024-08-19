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Риски выдавливания прыщей: почему это плохая идея и как лечить их правильно?

Рубцы и воспаления: почему давить прыщи опасно для вашей кожи?
2:03
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Прыщи — это неприятная, но довольно распространенная проблема, которая требует правильного подхода к лечению. Хотя искушение избавиться от них немедленно может быть велико, важно понять, почему давить прыщи — это плохая идея и какие могут быть последствия.

Рубцы и воспаления: почему давить прыщи опасно для вашей кожи?
Фото: Freepik is licensed under Free license

Риски инфекций и воспалений

Одной из основных причин, по которой делать это не рекомендуется, является риск инфицирования. При попытке выдавить прыщ вы фактически открываете кожу, что может привести к проникновению бактерий и грибков. Это может усугубить воспаление и привести к образованию новых прыщей или более серьезных гнойных образований.

Образование рубцов и пигментации

Давление на прыщ может нарушить структуру кожи и привести к образованию рубцов и пигментных пятен. В процессе выдавливания повреждаются не только верхние слои кожи, но и более глубокие, что может оставить стойкие следы. Рубцы и пятна могут сохраняться долго, даже после того, как прыщ исчезнет.

Увеличение воспаления

Когда вы давите прыщ, вы часто усиливаете воспаление. Это может сделать проблему более серьезной и привести к увеличению боли и покраснения. Вдобавок, вы можете распространить инфекцию на соседние участки кожи, что приведет к появлению новых прыщей.

Альтернативные методы лечения

Чтобы избежать негативных последствий, используйте безопасные методы лечения прыщей:

  • Медикаменты и кремы: наносите средства с салициловой кислотой, бензоилпероксидом или ретиноидами.
  • Народные средства: используйте натуральные маски и экстракты, такие как чайное дерево или алоэ вера.
  • Посещение дерматолога: специалист поможет определить причину прыщей и предложит эффективное лечение.

Правильный уход за кожей и разумное применение средств для лечения помогут сохранить здоровье и предотвратить серьезные проблемы.

Уточнения

Акнé (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула. == Литература == Бакстон П. Дерматология. — М.: «Издательство БИНОМ», 2005. С. 69—73. ISBN 5-9518-0109-5 (рус.) ISBN 0-7279-1696-3 (англ.)

Кело́идный рубе́ц (кело́ид) — (от др.-греч. χηλή — опухоль и εἶδος — вид), опухолевидное разрастание грубой волокнистой соединительной ткани кожи.

Воспале́ние (лат. inflammatio) — это комплексный, местный и общий защитно-приспособительный процесс, возникающий в ответ на повреждение (alteratio) или действие патогенного раздражителя и проявляющийся в реакциях, направленных на устранение продуктов, а если возможно, то и агентов повреждения (exudatio и др.), и приводящий к максимальному восстановлению в зоне повреждения (proliferatio).

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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