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Эти признаки указывают на старение волос: это важно знать

4 признака старения волос
1:10
Моя семья » Красота и стиль

Выпадение и истончение волос

Выпадение и истончение волос приходят с преклонным возрастом и поражают как мужчин, так и женщин. Это происходит из-за гормональных изменений, уменьшения размера фолликулов с возрастом.

4 признака старения волос
Фото: Wikipedia by Philippe Alès, CC BY-SA 4.0

Изменение цвета

Седина является одним из самых заметных и известных признаков старения волос, обычно появляющиеся в возрасте от 30 до 40 лет из-за замедления выработки пигмента.

Потеря эластичности

С возрастом волосы теряют часть своей естественной эластичности. Это может привести к тому, что они станут хрупкими ломкими. Многолетняя укладка и химическое воздействие также меняют их структуру.

Тусклость

Со временем волосы могут стать тусклыми из-за стресса, который они испытывают с течением времени. Факторы окружающей среды, такие как воздействие солнца, курение и гормональный дисбаланс, могут привести к потере здорового блеска. Кроме того, с возрастом волосы часто более жесткие, которые не отражают свет так же хорошо, как более молодые и мягкие волосы.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. == Литература == Волосы / Толстой Н. И., Усачева В. В. ; Отдел этнолингвистики и фольклора // Славянские древности : Этнолингвистический словарь : в 5 т. / Институт славяноведения и балканистики РАН. — М. : Международные отношения, 1995. — Т. 1 : А–Г. — С. 405—407. — 584 с. Стасевич, К. Волосы боятся стресса : Стрессовый гормон подавляет активность стволовых волосяных клеток, так что на смену выпавшим волосам ничего нового не вырастает : [арх. 10 апреля 2021] // Наука и жизнь : журн. — 2021. — № 4 (2 апреля). Choi, S. Corticosterone inhibits GAS6 to govern hair follicle stem-cell quiescence / S. Choi, B. Zhang, S. Ma … [и др.] // Nature : журн. — 2021. — doi:10.1038/s41586-021-03417-2. — PMID 33790465.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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