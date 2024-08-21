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Что делать, чтобы победить морщины вокруг глаз: корректируем образ жизни и уход за кожей

Как бороться с морщинами вокруг глаз?
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Мимические морщины вокруг глаз часто появляются раньше других возрастных изменений. С возрастом кожа становится тоньше и теряет эластичность, что приводит к образованию морщин и тонких линий, особенно вокруг глаз.

Как бороться с морщинами вокруг глаз?
Фото: pixabay.com by Pixabay, CC BY 4.0

Для борьбы с морщинами вокруг глаз следует обратить внимание на образ жизни. Курение и длительное пребывание на солнце могут ускорить появление морщин. Рекомендуется защищать глаза от ультрафиолетовых лучей, носить солнцезащитные очки или шляпу с полями, а также использовать солнцезащитный крем с SPF 15 или выше.

В уходе за кожей вокруг глаз можно использовать отшелушивающие кремы, содержащие ретиноиды, которые помогают бороться с морщинами. Также можно наносить небольшое количество увлажняющего крема для глаз на поражённую морщинами область перед сном. Хорошим выбором будут продукты с гликолевой кислотой, которая способствует отшелушиванию мёртвых клеток кожи и уменьшению морщин.

Для предотвращения и уменьшения морщин вокруг глаз можно выполнять упражнения для мышц лица, например, йогу для лица. Если обычные методы не помогают, можно обратиться к дерматологу или косметологу для консультации и возможных рекомендаций по пластической хирургии, таким как инъекции ботокса или коллагена, лазерное шлифование кожи или подтяжка лица.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

Глаз (лат. oculus) — сенсорный орган (орган зрительной системы) животных, обладающий способностью воспринимать электромагнитное излучение в видимом диапазоне длин волн и обеспечивающий функцию зрения. У человека через глаз поступает около 90 % информации из окружающего мира.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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