Как правильно делать медовый массаж лица и какие проблемы он способен решить

Медовый массаж лица: польза для кожи и правильная техника

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Медовый массаж лица — это уникальная процедура, объединяющая преимущества медовой маски и классического омолаживающего массажа. Благодаря этой процедуре можно решить множество проблем с кожей, включая чёрные точки, ороговевшие клетки, сухость и шелушение.

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Медовый массаж лица стимулирует кровообращение в глубоких слоях кожи, способствует выводу токсинов, делая кожу более эластичной, упругой и возвращая ей здоровый цвет. Эта процедура особенно полезна для сухой, увядающей кожи, при нездоровом цвете лица, сильном шелушении и загрязнённых порах.

Однако существуют некоторые противопоказания к проведению медового массажа лица. К ним относятся аллергия на мёд и купероз — сосудистое заболевание, при котором массаж может спровоцировать появление сосудистых сеточек на лице. Также массаж не рекомендуется делать при наличии синяков, порезов, кожных заболеваний, бактериальных высыпаний и воспалении тройничного нерва.

Для проведения медового массажа лица необходимо использовать натуральный мёд, а не магазинный. Процедура проводится утром после пробуждения, предварительно удалив остатки ночного крема. Волосы убираются с помощью повязки или шапочки, чтобы избежать попадания мёда на них.

Мед немного подогревается на водяной бане перед нанесением на лицо, шею и зону декольте. Тонкий ровный слой мёда оставляется на 5-7 минут для впитывания в кожу. Затем начинается сам массаж: медленными движениями снизу вверх тремя пальцами каждой руки. Движения должны идти от декольте ко лбу, надавливая на кожу и слегка прижимая её, чтобы пальцы немного прилипали к ней. Затем пальцы приподнимаются и отрываются от кожи, очищая поры кожи и образуя желтовато-белые катышки — смесь мёда и кожного сала. Руки периодически вытираются, и массаж продолжается.

Длительность процедуры медового массажа лица составляет не более 10 минут. После окончания массажа остатки мёда удаляются тёплой водой, и наносится увлажняющий крем.

Уточнения

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

Масса́ж (от фр. masser — растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта. == Литература == Массаж : [арх. 28 сентября 2022] / Таламбум Е. А. // Маниковский — Меотида [Электронный ресурс]. — 2011. — С. 297. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 19). — ISBN 978-5-85270-353-8. Дубровский, В. И. Практическое пособие по массажу / В. И. Дубровский, Н. М. Дубровская. — М. : Шаг, 1993. — 448 с. — ISBN 5-86001-004-4. Ерёмушкин, М. А. Основы мануальной техники массажа. — Ростов на Дону : Феникс, 2007. — 188 с. — (Качество жизни). — ISBN 978-5-222-12267-9.

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