Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Продлеваем сезон георгинов: 3 ключевых фактора для обильного и длительного цветения
В Климовском районе пресечена попытка проникновения в РФ украинских диверсантов
Rebellion выпустит игру Atomfall в марте 2025 года
Автоэксперт Сажин: если такси не войдут в правовое поле, их ждёт участь маршруток
Как сделать лапшу быстрого приготовления вкуснее
Учёные доказали, что регулярное употребление горячего чая опасно для здоровья
На съёмочной площадке нового "Ворона" исключили применение огнестрельного оружия
Что грозит нетрезвым водителям на парковке
Евросоюз вводит ограничения на импорт украинского мёда

Как правильно делать медовый массаж лица и какие проблемы он способен решить

Медовый массаж лица: польза для кожи и правильная техника
2:22
Моя семья » Красота и стиль

Медовый массаж лица — это уникальная процедура, объединяющая преимущества медовой маски и классического омолаживающего массажа. Благодаря этой процедуре можно решить множество проблем с кожей, включая чёрные точки, ороговевшие клетки, сухость и шелушение.

Медовый массаж лица: польза для кожи и правильная техника
Фото: Freepik is licensed under Free license

Медовый массаж лица стимулирует кровообращение в глубоких слоях кожи, способствует выводу токсинов, делая кожу более эластичной, упругой и возвращая ей здоровый цвет. Эта процедура особенно полезна для сухой, увядающей кожи, при нездоровом цвете лица, сильном шелушении и загрязнённых порах.

Однако существуют некоторые противопоказания к проведению медового массажа лица. К ним относятся аллергия на мёд и купероз — сосудистое заболевание, при котором массаж может спровоцировать появление сосудистых сеточек на лице. Также массаж не рекомендуется делать при наличии синяков, порезов, кожных заболеваний, бактериальных высыпаний и воспалении тройничного нерва.

Для проведения медового массажа лица необходимо использовать натуральный мёд, а не магазинный. Процедура проводится утром после пробуждения, предварительно удалив остатки ночного крема. Волосы убираются с помощью повязки или шапочки, чтобы избежать попадания мёда на них.

Мед немного подогревается на водяной бане перед нанесением на лицо, шею и зону декольте. Тонкий ровный слой мёда оставляется на 5-7 минут для впитывания в кожу. Затем начинается сам массаж: медленными движениями снизу вверх тремя пальцами каждой руки. Движения должны идти от декольте ко лбу, надавливая на кожу и слегка прижимая её, чтобы пальцы немного прилипали к ней. Затем пальцы приподнимаются и отрываются от кожи, очищая поры кожи и образуя желтовато-белые катышки — смесь мёда и кожного сала. Руки периодически вытираются, и массаж продолжается.

Длительность процедуры медового массажа лица составляет не более 10 минут. После окончания массажа остатки мёда удаляются тёплой водой, и наносится увлажняющий крем. 

Уточнения

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

Масса́ж (от фр. masser — растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта. == Литература == Массаж : [арх. 28 сентября 2022] / Таламбум Е. А. // Маниковский — Меотида [Электронный ресурс]. — 2011. — С. 297. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 19). — ISBN 978-5-85270-353-8. Дубровский, В. И. Практическое пособие по массажу / В. И. Дубровский, Н. М. Дубровская. — М. : Шаг, 1993. — 448 с. — ISBN 5-86001-004-4. Ерёмушкин, М. А. Основы мануальной техники массажа. — Ростов на Дону : Феникс, 2007. — 188 с. — (Качество жизни). — ISBN 978-5-222-12267-9.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Кабачки в кляре с сыром: эта закуска станет любимым блюдом из кабачков в вашей семье

Кабачки в сырном кляре — это вкусное и лёгкое блюдо, которое можно приготовить за короткое время.

Кабачки в сырном кляре: кабачки получаются сочными внутри и хрустящими снаружи
Баклажаны по-армянски: великолепно сочетаются с шашлыками и любыми другими блюдами
Баклажаны по-армянски: несложная в приготовлении закуска, в которую вы влюбитесь
Сохраняет и тепло, и прохладу: назван лучший материал для строительства домов
Algerie Focus: Россия увела у Франции важного покупателя зерна
Россия покончит с Зеленским, как с Басаевым, мирные переговоры с Украиной отменены, а не отложены Любовь Степушова Киев скоро потеряет не только Покровск, но и полностью Донецкую область Дмитрий Плотников ATM: мемы могут обрушить экономику и политическую систему США Олег Володин
Польская компания Orlen планирует полностью перейти на нероссийское сырье
Неожиданный штраф за дефлекторы: узнайте, как избежать неприятностей
Вкус гарнира из детства: готовим тушёную капусту "как в детском садике"
Вкус гарнира из детства: готовим тушёную капусту "как в детском садике"
Последние материалы
В Климовском районе пресечена попытка проникновения в РФ украинских диверсантов
Rebellion выпустит игру Atomfall в марте 2025 года
Автоэксперт Сажин: если такси не войдут в правовое поле, их ждёт участь маршруток
Как сделать лапшу быстрого приготовления вкуснее
Учёные доказали, что регулярное употребление горячего чая опасно для здоровья
На съёмочной площадке нового "Ворона" исключили применение огнестрельного оружия
Что грозит нетрезвым водителям на парковке
Евросоюз вводит ограничения на импорт украинского мёда
Медовый массаж лица: польза для кожи и правильная техника
Анджей Дуда хочет статью главой МОК
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.