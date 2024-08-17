Устраняем морщины маской для лица: возьмите всего 2 простых ингредиента

Маска с желатином и молоком для устранения морщин

1:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Молоко всегда является активным ингредиентом красоты, который есть на каждой кухне. Желатин в сочетании с молоком — это еще один способ использовать преимущества желатина с полезными свойствами молока. Эта комбинация лучше всего подходит для нормальной и сухой кожи. Молочко увлажнит и разгладит огрубевшую кожу и поможет осветлить тусклый цвет лица.

Фото: Собственная работа by https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Shivani_shrivastav&action=edit&redlink=1 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons

Приготовление

Возьмите две столовые ложки желатина для маски для лица и 2 столовые ложки молока, желательно коровьего. Смешайте ингредиенты, дайте им постоять некоторое время для набухания.

Нанесите маску на все лицо и отшелушите, когда она высохнет. Повторяйте два раза в неделю для получения видимых результатов.

Также добавьте желатин в свой рацион, чтобы повысить уровень коллагена в коже. Желатин, принимаемый внутрь, имеет много преимуществ для здоровья, включая улучшение состояния кожи, ногтей и волос, костей и пищеварения, а также он помогает в потере веса.

Уточнения

Желати́н (фр. gélatine, от лат. gelātus «замороженный», «застывший»; менее распространённая форма: желати́на) — бесцветный или имеющий желтоватый оттенок частично гидролизованный белок коллаген, прозрачная вязкая масса, продукт переработки (денатурации) соединительной ткани животных. == Литература == Желатин // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. Желатина // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978. Желатин : [арх. 3 января 2023] // Динамика атмосферы — Железнодорожный узел. — М. : Большая российская энциклопедия, 2007. — С. 746. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 9). — ISBN 978-5-85270-339-2.

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

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