5 лучших антивозрастных процедур без хирургического вмешательства

Как омолодить лицо без хирургического вмешательства

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1. Лазерная шлифовка. Лазерная шлифовка кожи может помочь со многими распространенными проблемами старения кожи, особенно с образованием тонких линий и морщин. Она также способствует растворению пигментных пятен.

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2. Микротоки — безоперационная подтяжка лица. Вам не нужно ложиться под нож, чтобы выглядеть так, как будто вы сделали подтяжку лица. Микротоки полностью неинвазивны, ваша кожа становится все лучше и лучше в течение нескольких недель после процедуры.

3. Радиочастотная подтяжка кожи. Это невероятно эффективный и безопасный способ повысить упругость кожи. Если вы чувствуете, что ваша кожа обвисла или ей не хватает эластичности, эта процедура может помочь вам восстановить желаемую упругость.

4. Лечение IPL. IPL или фотопроцедуры с интенсивным импульсным светом могут улучшить тонус кожи. В отличие от лазерных процедур, IPL излучает более широкий свет, поэтому восстановление менее интенсивно.

5. Дермальные филлеры. В отличие от ботокса, дермальные филлеры вводятся под кожу для восстановления утраченного объема и устранения признаков старения, таких как морщины и дряблость кожи.

Уточнения

Омоложение лица — это косметическая процедура (или серия косметических процедур), целью которой является восстановление молодости лица. Омоложение лица может быть достигнуто с помощью хирургических и/или нехирургических методов.

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