Секреты коррекции лица с Элей Тюменовой: румяна как инструмент идеального визажа

Визажист и свадебный стилист Эля Тюменова поделилась профессиональными советами по использованию румян для коррекции формы лица. Она подчеркнула, что румяна играют ключевую роль в создании свежего и отдохнувшего видимого образа, а также обладают способностью слегка модифицировать контуры лица.
Для овальных лиц Эля рекомендует применять румяна выше скуловой кости с помощью пушистой кисти из натуральных материалов, таких как ворс белки или козлиный волосяной покров. Такой прием добавляет изящество и определенность.
Когда речь заходит о круглых лицах, Эля предлагает размещать румяна вдоль линии от уха к середине щеки, акцентируя внимание на растушевке под скуловой костью. Этот прием позволяет создать иллюзию удлинения лица.
Для компенсации треугольной структуры лица Эля советует добавить румяна как на скулы, так и на виски, обеспечивая мягкие переходы между цветами.
Что касается квадратных лиц, то здесь секрет успеха кроется в растушевке румян ниже середины щеки, что смягчает контуры и придает образу приятную овальную форму.
Главный тезис Эли заключается в умеренности: ключевой момент при нанесении румян — использовать их немного, чтобы сохранить естественный вид макияжа и подчеркнуть индивидуальную красоту каждого лица, как сообщает Москва 24.
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