Секреты коррекции лица с Элей Тюменовой: румяна как инструмент идеального визажа

Идеальный макияж для всех форм лица через румяна

1:31 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Визажист и свадебный стилист Эля Тюменова поделилась профессиональными советами по использованию румян для коррекции формы лица. Она подчеркнула, что румяна играют ключевую роль в создании свежего и отдохнувшего видимого образа, а также обладают способностью слегка модифицировать контуры лица.

Фото: pexels.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для овальных лиц Эля рекомендует применять румяна выше скуловой кости с помощью пушистой кисти из натуральных материалов, таких как ворс белки или козлиный волосяной покров. Такой прием добавляет изящество и определенность.

Когда речь заходит о круглых лицах, Эля предлагает размещать румяна вдоль линии от уха к середине щеки, акцентируя внимание на растушевке под скуловой костью. Этот прием позволяет создать иллюзию удлинения лица.

Для компенсации треугольной структуры лица Эля советует добавить румяна как на скулы, так и на виски, обеспечивая мягкие переходы между цветами.

Что касается квадратных лиц, то здесь секрет успеха кроется в растушевке румян ниже середины щеки, что смягчает контуры и придает образу приятную овальную форму.

Главный тезис Эли заключается в умеренности: ключевой момент при нанесении румян — использовать их немного, чтобы сохранить естественный вид макияжа и подчеркнуть индивидуальную красоту каждого лица, как сообщает Москва 24.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.