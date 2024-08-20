Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Раскопки в Кембриджшире раскрыли подробности римской инженерии
Дроны начали доставлять еду на Великой Китайской стене
Вратарь Петр Чех теперь защищает ворота ХК "Белфаст Джайантс"
Как правильно выбрать освещение в квартире
В Европе партизаны "Сопротивления" сжигают БПЛА и другое оружие для Киева
Что такое пептиды и чем они полезны для кожи лица?
В Сербии разгораются протесты против добычи лития компанией Rio Tinto
В Краснодарском крае полиция задержала семью украинских диверсантов
Эксперт Клинцевич: Украина бьётся за военную помощь на 2025 год

Какие изменения должен претерпеть уход за кожей у женщин после 40 лет

Как нужно ухаживать за кожей после 40 лет, чтобы сохранить молодость и красоту?
1:34
Моя семья » Красота и стиль

После сорока лет кожа женщины претерпевает изменения, и уход за собой должен быть соответствующим. Консультация косметолога обязательна, так как факторы, влияющие на кожу, могут быть разными.

Как нужно ухаживать за кожей после 40 лет, чтобы сохранить молодость и красоту?
Фото: commons.wikimedia.org by ID 4653867, PDM
  1. Защита от солнца должна быть максимальной, независимо от времени года и погоды. Современные санскрины обеспечивают защиту без образования липкой плёнки и незаметны на коже. Дневные кремы также содержат солнцезащитные компоненты.
  2. Бережное отношение к коже после сорока лет крайне важно. Избегайте использования спиртосодержащих средств, царапающих скрабов и умывания до скрипа. Используйте мягкие и деликатные средства, которые не нарушают гидролипидную мантию кожи и не вызывают купероза и гиперпигментации.
  3. Обновление рогового слоя возможно с помощью кремов с кислотами и мягких гоммажей. Профессиональные пилинги также могут помочь, но выбор метода зависит от индивидуальных особенностей кожи.
  4. Восполнение объёмов может потребоваться при дистрофических изменениях тканей. Контурная пластика с использованием гелей на основе гиалуроновой кислоты помогает восстановить утраченные объёмы и улучшить внешний вид кожи.
  5. Борьба с отёчностью может потребовать микротоковой терапии, альгинатных масок и изменения образа жизни. Также может потребоваться снижение веса и изменение режима питания.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Кабачки в кляре с сыром: эта закуска станет любимым блюдом из кабачков в вашей семье

Кабачки в сырном кляре — это вкусное и лёгкое блюдо, которое можно приготовить за короткое время.

Кабачки в сырном кляре: кабачки получаются сочными внутри и хрустящими снаружи
Инженер Андрей Гаряев назвал кирпич лучшим материалом для строительства дома
Сохраняет и тепло, и прохладу: назван лучший материал для строительства домов
Вкус гарнира из детства: готовим тушёную капусту "как в детском садике"
Польская компания Orlen планирует полностью перейти на нероссийское сырье
В Курской области ВСУ теряют личный состав больше "средних показателей" Дмитрий Плотников Asia Nikkei: центральные банки мира теряют интерес к доллару и юаню, скупая золото Любовь Степушова ATM: мемы могут обрушить экономику и политическую систему США Олег Володин
Работа ФАБа с УМПК. Российский Су-34 в Сумской области уничтожил командный состав 47-й бригады ВСУ
В США высоко оценили флот истребителей J-16 ВВС Китая
Как приготовить сытный и вкусный завтрак всего за 15 минут: пошаговый рецепт с простыми ингредиентами
Как приготовить сытный и вкусный завтрак всего за 15 минут: пошаговый рецепт с простыми ингредиентами
Последние материалы
В Краснодарском крае полиция задержала семью украинских диверсантов
Эксперт Клинцевич: Украина бьётся за военную помощь на 2025 год
Майкл Китон раскрыл детали своего персонажа в продолжении Битлджуса
Ложные звонки от "врачей": как защитить свои данные от мошенников
Выплата в 1 200 рублей пенсионерам и инвалидам станет автоматической
Как нужно ухаживать за кожей после 40 лет, чтобы сохранить молодость и красоту?
Учёный Куликов: белые грибы богаты витаминами
Хотите полное ведро крупных, сладких ягод? Выбирайте правильных соседей для клубники
Актриса Холли Берри хочет снять новый фильм о Женщине-кошке
Представитель ГАИ: зачем водителям снова сдавать экзамен на ПДД
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.