Какие изменения должен претерпеть уход за кожей у женщин после 40 лет

Как нужно ухаживать за кожей после 40 лет, чтобы сохранить молодость и красоту?

1:34 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

После сорока лет кожа женщины претерпевает изменения, и уход за собой должен быть соответствующим. Консультация косметолога обязательна, так как факторы, влияющие на кожу, могут быть разными.

Фото: commons.wikimedia.org by ID 4653867, PDM

Защита от солнца должна быть максимальной, независимо от времени года и погоды. Современные санскрины обеспечивают защиту без образования липкой плёнки и незаметны на коже. Дневные кремы также содержат солнцезащитные компоненты. Бережное отношение к коже после сорока лет крайне важно. Избегайте использования спиртосодержащих средств, царапающих скрабов и умывания до скрипа. Используйте мягкие и деликатные средства, которые не нарушают гидролипидную мантию кожи и не вызывают купероза и гиперпигментации. Обновление рогового слоя возможно с помощью кремов с кислотами и мягких гоммажей. Профессиональные пилинги также могут помочь, но выбор метода зависит от индивидуальных особенностей кожи. Восполнение объёмов может потребоваться при дистрофических изменениях тканей. Контурная пластика с использованием гелей на основе гиалуроновой кислоты помогает восстановить утраченные объёмы и улучшить внешний вид кожи. Борьба с отёчностью может потребовать микротоковой терапии, альгинатных масок и изменения образа жизни. Также может потребоваться снижение веса и изменение режима питания.

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