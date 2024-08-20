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Подчёркиваем загар с помощью одежды: шесть наиболее подходящих оттенков для загорелых красоток

Стилист рассказала, какие оттенки в одежде лучше всего подчеркнут загар
3:15
Моя семья » Красота и стиль

Для того чтобы летом привлекать восхищённые взгляды прохожих своим загаром, совсем не обязательно подвергать себя интенсивному воздействию ультрафиолетовых лучей. Если вы уже успели приобрести лёгкий золотистый оттенок, то с помощью определённых цветов одежды вы сможете сделать загар более заметным и привлекательным для окружающих. О том, на какие тона следует обратить внимание, рассказала Ирина Дидушенко, дизайнер-стилист и основательница бренда Irina Didushenko в беседе с marieclaire. ru.

Стилист рассказала, какие оттенки в одежде лучше всего подчеркнут загар
Фото: pixabay.com by himanshugunarathna, PDM
  1. Белый и его оттенки.
    Самый простой способ — использовать контраст. В этом случае лидирует белый цвет. Выбирайте сливочный, молочный или оттенок слоновой кости, чтобы ваш загар выделялся особенно роскошно. Примерьте платье-рубашку или модель без рукавов, обратите внимание на мини-юбку, чтобы подчеркнуть ноги, или обувь в молочном оттенке: лодочки, босоножки, кеды.
  2. Коралловый.
    Этот натуральный оттенок, смесь розового и оранжевого, шикарно смотрится на загорелой коже, делая её сияющей и свежей. Близкий к нему оттенок фуксии также хорошо подходит загорелым девушкам. Добавьте в свой гардероб вещи кораллового цвета и обратите внимание, насколько эффектно и молодо вы будете выглядеть в них.
  3. Синий: оттенки морской волны и бирюзовый.
    Не каждый оттенок синего подходит для того, чтобы как следует подчеркнуть загар. Например, электрик может создать красный отсвет на загорелой коже, из-за чего она будет казаться нездоровой, поэтому лучше избегать его возле лица и зоны декольте. А цвета бирюзы или морской волны подчеркнут ваш загар достойно, сделав его ярче. К тому же синий — новый тренд лета 2024: его оттенки стали основными в стиле mermaidcore.
  4. Жёлтый.
    Этот цвет красиво и благородно смотрится на загорелой коже и ничуть не хуже сочетается со смуглой. Девушкам с холодным тоном волос и кожи лучше выбирать лимонный оттенок или жёлто-зелёный лайм, а при тёплом тоне — на глубокие жёлтые цвета, такие как банановый или охра.
  5. Пастельные тона с неоновым эффектом.
    Любой из таких оттенков эффектно и нестандартно подчеркнёт ваш загар. Только выбирайте светлые и нежно-пастельные тона. В противном случае яркий неоновый цвет может, наоборот, визуально сделать ваш загар более блеклым.
  6. Чёрный с золотом или бронзой.
    Если вы предпочитаете избегать ярких оттенков в своём гардеробе, то сочетание чёрной одежды с золотыми или бронзовыми ювелирными изделиями станет хорошей заменой для того, чтобы сделать акцент на загорелой коже везде: как на пляже, так и в городе. Вдохновляйтесь итальянками: они настоящие виртуозы в том, как эффектно выделить загар, полностью одеваясь в чёрное. Не бойтесь добавлять массивные украшения: броские браслетами, серьги и кольца.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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