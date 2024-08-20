Подчёркиваем загар с помощью одежды: шесть наиболее подходящих оттенков для загорелых красоток

Стилист рассказала, какие оттенки в одежде лучше всего подчеркнут загар

3:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Для того чтобы летом привлекать восхищённые взгляды прохожих своим загаром, совсем не обязательно подвергать себя интенсивному воздействию ультрафиолетовых лучей. Если вы уже успели приобрести лёгкий золотистый оттенок, то с помощью определённых цветов одежды вы сможете сделать загар более заметным и привлекательным для окружающих. О том, на какие тона следует обратить внимание, рассказала Ирина Дидушенко, дизайнер-стилист и основательница бренда Irina Didushenko в беседе с marieclaire. ru.

Фото: pixabay.com by himanshugunarathna, PDM

Белый и его оттенки.

Самый простой способ — использовать контраст. В этом случае лидирует белый цвет. Выбирайте сливочный, молочный или оттенок слоновой кости, чтобы ваш загар выделялся особенно роскошно. Примерьте платье-рубашку или модель без рукавов, обратите внимание на мини-юбку, чтобы подчеркнуть ноги, или обувь в молочном оттенке: лодочки, босоножки, кеды. Коралловый.

Этот натуральный оттенок, смесь розового и оранжевого, шикарно смотрится на загорелой коже, делая её сияющей и свежей. Близкий к нему оттенок фуксии также хорошо подходит загорелым девушкам. Добавьте в свой гардероб вещи кораллового цвета и обратите внимание, насколько эффектно и молодо вы будете выглядеть в них. Синий: оттенки морской волны и бирюзовый.

Не каждый оттенок синего подходит для того, чтобы как следует подчеркнуть загар. Например, электрик может создать красный отсвет на загорелой коже, из-за чего она будет казаться нездоровой, поэтому лучше избегать его возле лица и зоны декольте. А цвета бирюзы или морской волны подчеркнут ваш загар достойно, сделав его ярче. К тому же синий — новый тренд лета 2024: его оттенки стали основными в стиле mermaidcore. Жёлтый.

Этот цвет красиво и благородно смотрится на загорелой коже и ничуть не хуже сочетается со смуглой. Девушкам с холодным тоном волос и кожи лучше выбирать лимонный оттенок или жёлто-зелёный лайм, а при тёплом тоне — на глубокие жёлтые цвета, такие как банановый или охра. Пастельные тона с неоновым эффектом.

Любой из таких оттенков эффектно и нестандартно подчеркнёт ваш загар. Только выбирайте светлые и нежно-пастельные тона. В противном случае яркий неоновый цвет может, наоборот, визуально сделать ваш загар более блеклым. Чёрный с золотом или бронзой.

Если вы предпочитаете избегать ярких оттенков в своём гардеробе, то сочетание чёрной одежды с золотыми или бронзовыми ювелирными изделиями станет хорошей заменой для того, чтобы сделать акцент на загорелой коже везде: как на пляже, так и в городе. Вдохновляйтесь итальянками: они настоящие виртуозы в том, как эффектно выделить загар, полностью одеваясь в чёрное. Не бойтесь добавлять массивные украшения: броские браслетами, серьги и кольца.

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