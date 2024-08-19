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Что делать, если на коже после отпуска на море появились прыщи?

Как справиться с прыщами после отпуска и моря?
2:05
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Воспаления на коже после отдыха на море могут быть вызваны несколькими факторами, такими как резкое изменение климата, высокая температура и влажность воздуха, а также воздействие солнца и морской воды. Все эти условия благоприятствуют размножению бактерий, таких как Propionibacterium acnes, что приводит к появлению прыщей.

Как справиться с прыщами после отпуска и моря?
Фото: unsplash.com by Cynthia Magana cynthmag, PDM

Чтобы справиться с высыпаниями после отпуска на море, следуйте этим рекомендациям:

  1. Установите регулярный уход за кожей: Старательно, но аккуратно очищайте кожу. Используйте средства для точечного лечения прыщей.
  2. Пересмотрите косметику для ухода за кожей: Включите в свою бьюти-рутину аптечные лечебные средства или продукты для жирной кожи (Подсушивающие средства помогут уменьшить воспаления). Обратите внимание на выбор этих продуктов вместе с косметологом.
  3. Не выдавливайте прыщи и не прижигайте их спиртом: Это может ухудшить состояние кожи и вызвать контактный дерматит.
  4. Берите с собой аптечные средства во время поездок: Имейте при себе аптечную присыпку или препараты с метранидазолом. Средства с экстрактом чайного дерева или дубильными веществами также могут быть полезны.

Профессиональные методы лечения акне после отпуска в салоне:

  • BBL Forever Clear: Специальная программа на аппарате BBL убивает бактерии Propionibacterium acnes в глубоких слоях кожи.
  • ProFacial: Неинвазивная гидровакуумная очистка, которая использует сыворотки и кислоты для очищения кожи и предотвращения воспалений.
  • Fotona: Лазерная методика, которая быстро подсушивает и устраняет поствоспалительные элементы всего за одну процедуру.

Эти методы следует обсудить с дерматологом или косметологом для определения наилучшего подхода в вашем случае. Помните, что регулярный уход за кожей и своевременное обращение к специалисту помогут эффективно справиться с высыпаниями после морского отдыха.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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