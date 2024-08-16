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Как избавиться от морщин вокруг рта: эти процедуры обеспечат потрясающий результат

Избавиться от морщин вокруг рта можно при помощи лазерной шлифовки
1:37
Моя семья » Красота и стиль

Морщины — это естественный процесс старения вашего лица. Хотя вы не можете полностью предотвратить это, есть способы замедлить их появление. Улучшение образа жизни и здоровья может помочь вам в борьбе с морщинами.

Избавиться от морщин вокруг рта можно при помощи лазерной шлифовки
Фото: Freepik by master1305, PDM

Как избавиться

Филлеры. Инъекции филлеров нужны для лечения морщин марионетки и глубоких морщин улыбки. Эффект от дермальных филлеров может длиться в течение нескольких месяцев.

Ботокс. Ботулотоксин типа А или ботокс — популярная эстетическая процедура для расслабления мышц лица.

Лазерная шлифовка кожи. Эта процедура предполагает удаление внешнего слоя кожи, что может привести к образованию рубцов. Это процесс пилинга кожи, который потребует повторных сеансов для достижения наилучших результатов.

Химический пилинг. Самым популярным дерматологическим методом лечения морщин является химический пилинг кожи. Он уменьшает верхний слой кожи, обеспечивая более гладкую, сияющую и молодую кожу. 

Как предотвратить появление новых морщин

  • Уменьшите потребление алкоголя и кофеина.
  • Бросьте курить.
  • Не используйте соломинку, когда пьете.
  • Избегайте обезвоживания.
  • Ешьте здоровую диетическую пищу, богатую антиоксидантными свойствами
  • Живите жизнью без стресса.
  • Ограничьте пребывание на солнце и используйте солнцезащитный крем.
  • Высыпайтесь.
  • Избегайте несоответствий в весе тела.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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