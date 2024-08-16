Эффективная маска для повреждённых волос своими руками: понадобится всего 3 ингредента

Маска для повреждённых волос из мёда и корицы

0:47 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мед и корица отлично подходят для волос. Они могут сделать ваши волосы более мягкими, блестящими и послушными. Именно поэтому они являются двумя наиболее часто используемыми ингредиентами в домашних масках для волос.

Фото: Adobe Stock by photosaint, PDM

Ингредиенты

2 столовые ложки (30 мл) меда.

2 столовые ложки (30 мл) оливкового масла.

2 столовые ложки (30 мл) порошка корицы.

Приготовление

Смешайте ингредиенты до получения однородной массы. Тщательно нанесите маску на чистые влажные волосы и оставьте ее примерно на час. Затем смойте теплой водой. Вы можете повторять процедуру один раз в неделю.

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