Эффективная маска для повреждённых волос своими руками: понадобится всего 3 ингредента

Мед и корица отлично подходят для волос. Они могут сделать ваши волосы более мягкими, блестящими и послушными. Именно поэтому они являются двумя наиболее часто используемыми ингредиентами в домашних масках для волос.
Смешайте ингредиенты до получения однородной массы. Тщательно нанесите маску на чистые влажные волосы и оставьте ее примерно на час. Затем смойте теплой водой. Вы можете повторять процедуру один раз в неделю.
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