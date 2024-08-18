Как защитить кожу от сухости

Косметологические процедуры для увлажнения кожи

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Для поддержания увлажнения и упругости кожи важно не только пить достаточное количество воды, но и подбирать подходящие косметологические процедуры. Среди популярных методов:

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плазмотерапия,

биоревитализация,

пилинги,

мезотерапия.

Плазмотерапия — это процедура, при которой используется собственная плазма пациента, что минимизирует риск аллергических реакций. Она помогает коже оставаться упругой и увлажнённой, но требует тщательной подготовки и выбора проверенного специалиста.

Биоревитализация — классика ухода после 30 лет. Она восстанавливает водный баланс кожи с помощью гиалуроновой кислоты, значительно превосходя по эффективности обычные кремы и сыворотки.

Пилинги — идеальный вариант для глубокой очистки кожи. Подходящий вид пилинга можно подобрать индивидуально, в зависимости от состояния кожи и желаемого результата.

Мезотерапия дарит коже витаминный заряд, но требует осторожности при использовании летом из-за риска фотосенсибилизации.

Перед началом процедур рекомендуется консультация с профессионалом, который учтёт особенности вашего организма и подберёт оптимальный уход.

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